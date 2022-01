10 compras de las rebajas de Stradivarius con el sello de aprobación de las editoras de moda

Un abrigo atemporal, una camisa que te salvará todo tipo de ocasiones y otras prendas que son una gran inversión para tu armario (por muy poco dinero).

La norma básica para triunfar (y no perder la cabeza ni dejar la cuenta en números rojos) en la época de rebajas es sencilla: compra solo lo que necesites y no sucumbas a esos impulsos pasajeros que acaban llenando tu armario de artículos que no te pondrás nunca. Y eso a nivel práctico se traduce en encontrar prendas básicas con detalles especiales que vayas a usar con frecuencia y en diferentes contextos; es decir, comprar menos pero comprar mejor, uno de los mantras más repetidos por los expertos en moda en esta nueva era que avanza hacia la sostenibilidad del sector.

Con esta premisa en mente, en Woman.es hemos buceado en las rebajas de Stradivarius en busca de esas piezas que son una inversión segura a largo plazo: imprescindibles para crear un fondo de armario versátil que, sin embargo, no renuncian a los toques de tendencia. Y, además, con un precio de escándalo. ¿Qué más podemos pedir?

Desde que comenzaron las rebajas de enero 2022 en Inditex (la empresa dio el pistoletazo de salida a su época de descuentos el pasado 6 de enero a las 18:00h en la 'app', a las 19:00h en la web y el día 7 de enero en los establecimientos físicos) nuestro gran objetivo ha sido seleccionar las mejores compras de cada una de sus marcas. Y hasta ahora en Stradivarius hemos fichado los complementos más deseados: desde las botas que son pura tendencia para este invierno hasta los bolsos más originales (y que cuestan menos de 13 euros).

Las compras imprescindibles de las rebajas de enero 2022 de Stradivarius Ver 10 fotos

Hoy toca el turno de la sección de prendas, en la que hemos recopilado las 10 que una editora de moda metería sin dudar en su cesta. A saber: un abrigo atemporal que lucirás sin parar en invierno; una camisa blanca con detalles joya que es un auténtico 'salvalooks' tanto para ir a la oficina como para tus cenas más especiales; una sudadera universitaria para sumarte a la tendencia 'college' en su versión más cómoda; un vestido que, combinado con acierto, te arregla el estilismo en cualquier época del año... ¡disfruta del 'shopping'!

