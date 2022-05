Estrechos de cintura y anchos de pierna, los pantalones anchos tienen muchas versiones pensadas para favorecer a distintas siluetas: los culotte o anchos cropped, palazzo, de vestir... Hemos encontrado cuatro modelos básicos en Zara

CLAUDIA PREYSLER

Desde que entraron de lleno en nuestros armarios hace unos cuatro años, los pantalones anchos y culotte se han convertido en el básico que destronó (al fin) a los pantalones pitillo.

Estrechos de cintura y anchos de pierna, estos pantalones tienen múltiples nombres y versiones pensadas para favorecer a distintos tipos de cuerpo y a mujeres de todas las edades: los culotte o anchos cropped, que llegan hasta el tobillo, los palazzo, los pantalones anchos de vestir o tipo sastre, los vaqueros, de colores, de lino, satinados… Las posibilidades son infinitas, y además hemos encontrado cuatro modelos en Zara que acabarán con tus quebraderos de cabeza porque son básicos y favorecen casi todas.

Pero, ¿cómo se combinan con estilo y qué tipo de pantalón le saca más partido a nuestra figura? Desterremos el mito de que los pantalones anchos solo son para las mujeres altas. Solo hay que seguir estas reglas básicas para combinar esta prenda, a saber:

- La regla del triángulo: El truco de los pantalones anchos está en conseguir un balance con el resto de la silueta. Contrasta siempre el volumen inferior con algo más ajustado arriba, siguiendo la forma de un triángulo.

- Protagonismo a la cintura: Si eliges una camisa con un pantalón ancho de vestir, métela por dentro, para marcar la cintura y rebajar la masculinidad al look. Esto también se aplica si eliges una prenda ancha arriba.

- El largo es la clave: por el tobillo, por encima del tobillo o hasta los pies. Experimenta las siluetas en tu cuerpo para encontrar el largo que más te favorece.

- Por último, si llevas una americana grande asegúrate de que el largo no sobrepase la cintura o parecerás más baja y ancha. Si quieres combinarla con una blazer corta, inspírate en esta maravillosa foto de Lauren Hutton

Pantalon ancho satinado de Zara

Nadie los llevó mejor que Bianca Jagger y ella es nuestra inspiración para elegir estos pantalones anchos en satén blanco de Zara, perfectos para una cena o incluso para una novia que prefiera el pantalón al vestido. De estos palazzo, que se ensanchan según bajan por la pierna, nos conquista su corte, la fluidez de la tela, su caída y su cintura tipo fajín que cierran dos botones forrados. Este modelo es perfecto para mujeres altas y aquellas que quieran un look sofisticado que mezcla la masculinidad de un traje con la feminidad del satén.

Apuesta por combinarlo con un top negro estrecho (o, si te atreves, en palabra de honor, como el de Bianca) para contrastar el volumen inferior e incluso añadir una americana blanca. Otras opciones si no quieres lucir brazos y hombros, es elegir una camisa ligera o vaporosa en colores como azul, rosa empolvado o blanco. El truco es mezclar la textura del satén con una opuesta. ¿Y los zapatos? Estos pantalones anchos piden altura, por lo que siempre los combinaremos con unos tacones arreglados, como unos de punta, con joya o incluso modelo vintage años 20, con pulsera al tobillo.

Pantalón blanco satinado de Zara, 39,95 euros

Vestir bien en verano no es fácil. A medida que empieza a apretar el calor, la tendencia de quitar capas y enseñar de más se hace casi inevitable, aunque no siempre con resultados favorecedores... Sin embargo, se puede apostar por looks cómodos y frescos sin perder la elegancia. Si quieres un look desenfadado pero chic para verano, estos pantalones anchos de lino verde caqui son perfectos para ir bien vestida a la oficina en los días más calurosos. Su forma favorece y su color es fácil de combinar con una camiseta de algodón blanca o negra, una americana, sandalias planas o deportivas. Si prefieres un color más claro, Zara también tiene un modelo similar de slouchy de lino en color tostado.

Pantalón ancho de lino de Zara, 39,95 euros

Pantalón slouchy con lino de Zara, 25,95 euros

Pantalón culotte vaquero de Zara, 27, 95 euros

Te sonará porque este pantalón ancho es el básico de Zara que lleva siendo un bestseller desde hace años y lo ha reditado en cientos de versiones. De tiro alto, cropped, este culotte está disponible en vaquero azul y blanco, pero corre porque cada vez se agotan más tallas. Su forma acentúa la cintura, disimula las caderas y piernas y es facilísimo de combinar con cualquier camisa, camiseta o top que tengas en el armario.

Pantalón ancho estampado animal fluido de Zara, 29, 95 euros

Nos atrevemos a apostar que este pantalón ancho de estampado animal de Zara se va a agotar antes de que lleguen las rebajas. De hecho, ya hay lista de espera en todas las tallas para comprarlo en la web. Si quieres un toque moderno, este modelo básico te lo da sin arriesgar demasiado. Su print rayas de cebra es discreto y combinable con un crop top si te sientes a gusto enseñando la tripa, o con una blusa o camiseta negra.