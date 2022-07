La nueva colección de Zara 'The Studio by Anja Rubik' que necesitas conocer

Zara lanza una colección cápsula junto a la modelo Anja Rubik y adelanta tendencias de nueva temporada.

Cecilia Franco

La vida está repleta de muchas sorpresas. Los eventos inesperados de un día para otro, los planes improvisados que requieren de looks elaborados o fiestas sorpresa con seres queridos que llenan el corazón. Las sorpresas pueden ser muy variadas, pero en esta ocasión la sorpresa nos la hemos llevado nosotras con Zara y su nueva colección 'The Studio by Anja Rubik'. Nuestra tienda 'low cost fav', junto a la modelo Anja Rubik, ha lanzado una colección repleta de estampados que es un tesorito.

En verano los planes se multiplican. Las buenas temperaturas impulsan nuestra agenda a todos esos eventos. Y, para todos ellos, debemos estar más que preparadas. Por eso, tiendas como Zara nos ayudan a que todo esto esté bajo control, con propuestas basadas en clásicos pero con un plus de originalidad.

Partiendo de todo esto, Zara ha querido dar una vuelta de tuerca a sus propuestas y apostar por colecciones joya exclusivas que para nada tiene que envidiar a colecciones inalcanzables.

La firma 'low cost' ya nos ha sorprendido en varias ocasiones con una serie de colecciones edición limitada, pero lo cierto es que la exclusividad ha venido con lo nuevo de Zara y es que si ya nos sorprendió hace unos días con una colección cápsula limitadísima con Kate Moss como embajadora, este nuevo lanzamiento presentado por Anja Rubik se colará en tu lista de deseos.

Esta nueva colección 'The Studio by Anja Rubik', inspirada en el corazón otoñal y la belleza de sus jardines, alberga piezas únicas entre las que podrás encontrar desde vestidos, hasta zapatos y complementos. Prendas atemporales de tejidos fluidos, de colores neutros contraste, estampados florales, originalidad y ese toque atrevido lleno de personalidad.

Entre todas esas propuestas, aunque nos cueste quedarnos solo con una, queremos hacer especial hincapié en los vestidos y los kaftanes. Los detalles y la frescura que transmiten sus diseños tienen todo para convertirse en algunos de los diseños más buscados de la firma.

Esta colección ha encontrado el equilibrio perfecto para dar un adelanto de los tonos neutros más apagados que traerá el próximo otoño.

La colección cápsula 'Into the night' junto a la 'The Studio by Anja Rubik' abre las puertas a una nueva era con Marta Ortega y su apuesta por las colaboraciones de renombre.