Gracias a Chenoa hemos reparado en este vestido blanco de Zara y ¡menudo acierto!

Un diseño drapeado que había pasado desapercibido hasta que la artista se ha enfundado en él para aparecer en televisión.

Julia García

El inabarcable catálogo de Zara ofrece novedades prácticamente a diario y esto hace que, desgraciadamente, muchas de ellas pasen por delante de nuestros ojos sin que apenas nos demos cuenta. Por ejemplo, el último vestido que Chenoa ha lucido en su perfil de Instagram.

A pesar de que la artista acaba de terminar la temporada de Tu cara me suena no ha querido que se pierda la tradición de sorprendernos con un look cada viernes y es por eso que ha compartido con casi millón de seguidores una imagen de uno de sus últimos estilismos, en concreto el que ha escogido para aparecer en otro programa de televisión, El show de Bertín, junto a su compañero de profesión Carlos Baute.

El protagonista de este outfit con el que la cantante ha bailado al son de la canción El chisme no es otro que un minivestido blanco de mangas largas con hombreras, con pronunciado escote en pico y con un drapeado que abarca toda la pieza para darle un toque de lo más original.

El diseño pertenece a la colección de Zara pensada para la temporada de primavera que está a punto de iniciar y, como decíamos, no había captado nuestra atención hasta que no hemos visto gracias a la artista lo bien que sienta.

Chenoa lo ha combinado con unos zapatos de tacón a juego y como únicos accesorios ha optado por unos pendientes en forma de estrella de Ja de Jara, la firma de la modelo Marisa Jara, los cuales brillan con acierto gracias al moño alto de estilo desenfadado que ha escogido como peinado y que favorece el efecto estilizador.

Puede que su agradable tono blanco roto no sea la mejor elección para acudir a una boda porque rompería con el protocolo, pero sí que puede ser una alternativa a tener en cuenta para otro tipo de celebraciones religiosas como bautizos o comuniones, por ejemplo, así como para cualquier otra fiesta que se te presente.

Lo que está claro es que merece la pena incluir este vestido en el armario por 35,95 euros y no debemos ser las únicas que nos lo estamos planteando porque ya está empezando a agotarse –en la tienda online no quedan tallas disponibles ya ni en la S ni en la M– y tiene toda la pinta de que va a hacerlo por completo en poco tiempo.