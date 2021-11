Porque por fin vamos a poder volver a las estaciones de esquí, la firma de Inditex para tu deporte favorito ideal, pero esta prenda en concentro es lo más.

UXÍA B. URGOITI

¡Volvemos a las pistas! Aunque tenemos que mantener todas las medidas de seguridad por culpa de la pandemia, lo cierto es que en cuanto caigan las primeras nevadas nosotras nos vamos a poner los esquís y vamos a empezar a dejarnos caer por las laderas de las montañas. Pocas cosas nos gustan tanto como irnos a disfrutar de nuestro deporte de invierno favorito. Y para celebrarlo, tenemos tantas ganas que casi no nos lo podemos creer, vamos a renovar todo nuestro vestuario para hacer eslalon con todo el estilazo y las tendencias de esta temporada otoño-invierno. Porque sí, ellas también influyen en nuestro 'look' a la hora de coger los remontes. Por eso estamos tan agradecidas a Oysho, que cada año lanza una colección para esquiar, súper técnica, muy asequible y sobre todo muy 'cool'. De las nuevas propuestas de la marca de Inditex nos hemos enamorado perdidamente de una chaqueta bicolor, es que no puede ser más ideal. Así que ya nos estamos viendo por las pistas negras luciendo nuestra nueva adquisición.

Pero no te creas que por ser una prenda ideal no va a cumplir todos los requisitos que tiene que tener un diseño para poder usarse a la hora de esquiar. Lo primero es que resulta que ha sido testeada en laboratorios para aguantar temperaturas extremas de entre más 10 grados y menos 10. Así que frío no vas a pasar. Además, se trata de un diseño ideal, en dos colores, blanco y crema acolchada con cierre de cremallera 'waterblock', lo que significa que no te va a entrar nada de agua mientras esquías. También está pensada para ayudarte en caso de accidente, ya que lleva el reflector Recco que permite a los profesionales de rescate equipados con detectores encontrarte en caso de accidente de avalancha o en caso de pérdida en una zona remota.

Nos encanta la capucha extraíble y el pelito sintético que lleva en el cuello. Pero casi que lo que más nos gustan son los detalles, que es una chaqueta con todo pensado para hacer este deporte, con bolsillo interior y en la manga para el forfait, lleva una falda interior asiliconada con cierre mediante botones y apertura estratégica en el puño de la manga que permite introducir el pulgar para mayor movilidad. Lo tiene todo y por el precio de Oysho, es decir, asequible para todos. En su etiqueta encontrarás que pone 129 euros. ¡Una maravilla!

Y ahora a deslizarse por las pistas segura, calentita e ideal.