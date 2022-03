Descubre la selección de chalecos de nuestras tiendas 'low cost' y reconvierte esta primavera tus looks de fondo de armario.

Cecilia Franco

Esta temporada vuelven a nuestra vida los chalecos de punto. Nuestras tiendas 'low cost' se han encargado de ofrecernos, a lo largo de todo el invierno, gran cantidad de diseños que nos han servido como alternativa al clásico jersey. Sin embargo, ahora con la llegada del entretiempo, necesitábamos una prenda que nos salvara de los días más fresquitos y, de nuevo, más allá de las clásicas americanas, los chalecos de punto volverán a protagonizar gran cantidad de looks.

Nuestras tiendas 'low cost' nos lo venían avisando. La complejidad de nuestro armario de primavera necesitaba de la versatilidad de esta prenda. Y aunque ya podemos decir que tenemos fichados los vestidos de flores que van a arrasar en primavera y hemos aprendido con maestría los trucos de las que más saben de moda, esta temporada solo nos falta incorporar alguna que otra prenda de abrigo que nos solucione la inestabilidad de las temperaturas.

El chaleco es una prenda que llevamos viendo desde hace mucho tiempo. Esta prenda que nos recuerda muchísimo a nuestros padres y abuelos, se reconvierte para ofrecer la versión mas colorida y divertida de un clásico que vuelve dando apoyo a las nuevas tendencias.

Porque si las tendencias hablan del color y los estampados, nuestras tiendas 'low cost' no han tardado en incluir estas opciones a la nuevas colecciones. Y aunque nos estamos centrando en los diseños de punto, no hay que olvidar que también podemos encontrar diseños especiales, como los que ya hemos podido ver de la mano de nuestras expertas en moda, para la creación de looks a capas.

Y es que, efectivamente, los chalecos permiten esa configuración a capas para todos los estilos. Una composición que puede venirnos de maravilla y que puede convertirse en nuestro mejor aliado en esos días que estamos pensando lucir una clásica camisa blanca. De hecho, un chaleco logrará reconvertir cualquier look de fondo de armario, sin complicaciones.

Esta primavera, no le des demasiadas vueltas a tus propuestas. Opta por un look de camisa blanca, jeans y Converse, y añade el chaleco de tus tiendas favoritas. De rayas, flores, multicolor…Descubre la amplia variedad de chalecos y arrasa en tu día a día con tus 'lookazos' de fondo de armario.