Este chaleco-vestido con lazo de Zara es una maravilla para las novias más atrevidas

La nueva colección de edición limitada de la firma cuenta con joyitas como esta que dan ganas de llevar desde ya mismo a cualquier evento al que seas invitada.

María Aguirre

Zara ha conseguido volver a tentarnos y esta vez lo ha hecho a lo grande, con una serie de prendas de edición limitada que parecen sacadas directamente de la pasarela. Bajo el nombre La nuit, la firma ha englobado una serie de diseños de potente colorido en tonos com el rosa, el verde y el azul, que a base de fruncidos, tiras, abullonados y lazos son altamente irresistibles. Especialmente cuando se trata de encontrar un look de invitada con el que acertar en alguno de los eventos a los que tengamos previsto acudir en las próximas semanas. Ahí no tienen rival.

Y en medio de estas piezas que a cualquiera nos encantaría llevar en una boda porque marcan la diferencia de manera magistral, hemos visto una que nos ha parecido una opción que efectivamente es genial para este contexto, pero no para ser utilizado como asistente sino si eres tú la novia, porque su impoluto color blanco así anima a hacerlo con acierto.

La prenda es pura sofisticación y eso que no es más que un chaleco de botonadura cruzada con solapas y bolsillos que está pensado o bien para ser llevado como tal con unos pantalones formales debajo o bien como un vestido corto. El corte es clásico, pero cuenta con un aliciente que es el que centra toda la atención. Su detalle más especial está en la espalda, ya que esta queda escotada en la parte superior en forma de uve y termina en un gran lazo del que cuelga una pequeña cola que es la que nos sugiere su interpretación como estilismo nupcial.

¿Verdad que promete ser todo un acierto para dar el "sí, quiero" en una ceremonia civil acompañado de una sandalia de tacón metalizada, de unos zapatos de una tonalidad vibrante o de unas bailarinas blancas? Nosotras lo vemos clarísimo.

El precio que han establecido desde Zara es de 79,95 euros para este chaleco que está disponible en cuatro tallas diferentes y tiene todos los ingredientes para ser amado aunque no sea para ser llevado en un altar. Al igual que el resto de prendas que forman parte de esta colección de edición limitada que nos está poniendo ojitos desde ya mismo...