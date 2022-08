Las 'celebrities' que ya se han sumado a la tendencia 'barbiecore': Zendaya, Karlie Kloss o Claudia Shiffer

Y tú, ¿a qué estás esperando?

Tamara Conde

No, la película de 'Barbie' que tanto ha dado que hablar en las últimas semanas y que estará protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, aún no se ha estrenado (pero nos morimos de ganas). Lo que parece que sí se ha estrenado y que ya está más que implantado en las mejores pasarelas de moda y en el 'street style' de nuestras 'celebrities' favoritas es la tendencia más rompedora de los últimos tiempos: el 'barbiecore'. Una apuesta al máximo por el rosa que está tiñendo las redes sociales. Y es que no hay ni una sola 'celebrity' a la que se le haya escapado esta tendencia.

Desde una Kim Kardashian explosiva (como siempre), hasta una tranquila Claudia Shiffer disfrutando de sus vacaciones. Pasando por Zendaya de Valentino, Chiara Ferragni o una Karlie Kloss muy elegante. Los 'feeds' de Instagram y las calles se están llenando de este color rosa que tanto juego está dando y que ya se ha convertido, sin ninguna duda, en el color favorito de la temporada.

Y es que aunque pueda parecer un color muy llamativo y estival, ya ha habido demostración más que suficiente de que este color es muy versátil, que puede combinarse de múltiples maneras y que probablemente también querremos llevar la próxima temporada de otoño-invierno. Además, no importa la prenda de la que se trate, ¡siempre queda bien! En chaquetas, vestidos, pantalones o incluso accesorios, el rosa 'barbie' se adapta a todo y nosotras también.

En un primer momento, Valentino dejó su clásico e icónico rojo atrás para sumergirse en el mundo del rosa, sacando una colección entera de ese color y consiguiendo un movimiento que revolucionó el mundo de la moda (y de ahí el concepto de 'rosa Valentino'). Es por eso, que posteriormente, todas las tiendas se sumaron a este movimiento lanzando prendas que seguían la línea del 'barbiecore' y que ahora visten a todas.

Lo que está claro es que, como muchas otras, esta tendencia ha llegado para quedarse. Y estamos deseando ver cómo la siguen llevando nuestras famosas favoritas, para coger inspiración y recrear sus mejores looks.

