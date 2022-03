La cazadora vaquera de borreguito que vuelve de los 80 para darte estilazo en la primavera de 2022

Perfecta para la época del entretiempo, la chaqueta de Levi's que arrasó hace más de treinta años, vuelve a ser lo más 'cool'.

UXÍA B. URGOITI

Llega la época más temida para nuestros armarios. El entretiempo es un momento de indecisión estilística temida por todas. Por las mañanas hace todavía frío como para dejar el abrigo en casa y al mediodía, cuando el sol ya empieza a pegar, te sobra casi toda la ropa. Así que es un tiempo en el que nunca sabes cómo acertar. Curiosamente en este 2022, ha llegado para salvarnos de la primavera, un diseño recién salido de la máquina del tiempo, directo desde los años 80. Sin hacer ni caso a las tendencias, la cazadora vaquera con borreguito de Levi's irrumpe en el universo 'fashion' con la intención de protagonizar tus mejores 'looks' de las próximas semanas.

En aquella década, la marca americana de vaqueros ya reinaba en el mercado, pero al lanzar la 'Sherpa Trucker' crearon un verdadero objeto de deseo. Rápidamente se convirtió en un icono que todas deseábamos, hasta el límite de romper stock cada vez que la firma de denim volvía a sacar unidades al mercado. ¡Una verdadera locura!

La cazadora de la mítica firma americana es perfecta para abrigarte cuando salgas de casa pero sin el peso de un abrigo. El secreto del éxito de esta prenda eterna es que combina absolutamente con todo y jamás pasará de moda. Su característico borreguito la hace única, confortable y especial.

Se trata de una cazadora calentita, versátil y súper 'fashion'. Es una verdadera maravilla. Tiene un corte perfecto para las mujeres de pequeña estatura, ya que estiliza la figura gracias a su estilo 'cropped'. Aunque este es el modelo más común, hay varias versiones, en negro, bordadas y una de las más populares, estampada en el desteñido tan típico de los años 80. Es una prenda de abrigo, que va a protegerte perfectamente de las bajas temperaturas, pero que además, combina de maravilla con cualquiera de los 'outfits' de tu armario y la puedes llevar en la mano sin que sea un estorbo cuando ya no la necesites. A nosotras nos encanta la idea de mezclarla con un vestido de verano y unas sandalias para cualquier fiesta que tengas en los próximos meses.

No es un diseño barato, ya lo vamos diciendo. Su precio ronda los 100 euros, sin embargo, lo cierto es que se trata de una prenda que va a entrar en tu armario y no va a salir nunca. Va a darle el toque final perfecto a todos tus looks y vas a ser la envidia de todas tus amigas.