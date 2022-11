La cazadora de borrego de Mango que ha fichado Amelia Bono merece un hueco en tu armario

La influencer nos ha convencido de lo mucho que puede hacer esta prenda por nuestros looks otoñales.

Julia García

No podemos negar la evidencia: la chaqueta motomami es la actual reina del street style. Pero que esta prenda de estética motera por sus característicos juegos de colores y cremalleras esté de moda no significa que no haya otras alternativas interesantes a las que atender este otoño a la hora de abrigarnos. Así nos lo ha recordado Amelia Bono en las últimas fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram en las que aparece con un look en negro compuesto por unos ajustados vaqueros, un sencillo suéter y unas botas de suela track en el que la protagonista no es otra que una cazadora de aviador.

Eso sí, no una cualquiera, sino una de diseño recto tipo biker con cremallera, grandes solapas y pesada estructura, que cuenta con su consabido forro interior de borreguito para que resulte de lo más agradable al llevarla puesta. Toda una pieza a tener en cuenta para los días de temperaturas bajas ya que es capaz de protegernos de estas con estilazo.

Dado que es una de las alternativas a la icónica biker que más vas a encontrar esta temporada en las tiendas porque así lo dictan las tendencias, verás que las diferentes firmas han apostado por versionar esta cazadora de aviador de múltiples formas.

La han teñido de colores poco habituales para esta pieza –además de en los clásicos negro o marrón hay opciones fácilmente detectables en rojo, en amarillo o estampadas, por ejemplo– y las han cambiado su silueta hasta hacerla "cropped" y que aparezca reducida por encima de la cintura, o la han modificado para que aparezca extralarga. En esta última línea es como se ha creado la que ha lucido Amelia Bono en las últimas horas ya que es genuinamente oversize como se aprecia en las instantáneas.

Es Mango quien está detrás de esta chaqueta de la influencer, su precio es de 79,99 euros y está disponible hasta en siete tallas diferentes para tratar así de adaptarse a los diferentes tipos de cuerpos con mayor acierto.