Carlota Casiraghi lleva el bañador que lució su madre, Carolina de Mónaco y su abuela, Grace Kelly

Porque en algunas familias el estilo también se hereda.

UXÍA B. URGOITI

Para Carlota Casiraghi moverse en una alfombra roja como la de Cannes es como para nosotras ir a por el pan. La sobrina de Alberto de Mónaco está acostumbrada a los focos, a ser el centro de atención y a lucir como nadie cualquier creación de Alta Costura como la que llevó en el Festival de Cine francés hace unas jornadas. La joven de 35 años lo lleva en los genes, hay familias que heredan el estilo, la sofisticación y el glamour, y la Familia Real de Mónaco es una de esas. Esto no se prueba luciendo un espectacular vestido de satén negro en un gran estreno, esto se demuestra como hizo ella la mañana siguiente de pasar por el certamen, luciendo la prenda más sencilla que existe, demostrando que no hace falta casi nada para tener estilazo, con un bañador negro se puede decir todo.

Tras pasar una maravillosa noche con su marido, Dimitri Rassam, Carlota decidió darse un chapuzón en el mar Mediterráneo desde las instalaciones del exclusivo hotel du Cap Eden Roc en Antibes, muy cerca de Cannes. Y fue allí, dónde dejó claro que lo suyo viene de familia.

Con un bañador negro súper sencillo, la hija de Carolina de Mónaco se dio el primer baño de la temporada, dejando claro que si tienes esta prenda en tu armario no necesitas mucho más para lucir increíble a la orilla del mar. Sabe que este diseño es infalible, que estiliza, que siempre es tendencia, y que se trata de un básico o fondo de armario para cualquier verano.

Pero esto no lo ha aprendido sola, son lecciones de estilo que van de madre a hija, que se heredan. Tanto Carlota como su madre saben que el traje de baño negro es tan necesario en la bolsa de la playa como la crema para protegerte del sol así que no es muy difícil buscar en los archivos y encontrar a Carolina de Mónaco luciendo uno prácticamente igual que su hija.

Pero para terminar de demostraros esta teoría, nos vamos hasta la abuela de Carlota de Mónaco, Grace Kelly, que resulta que también tenía el mismo bañador negro, y en la imagen de archivo que hemos encontrado comparte prenda con su hija Carolina, y a las dos les queda perfecto. Así que de esta historia familiar podemos sacar dos conclusiones: el bañador negro es para siempre y otra, sin duda, el estilo se lleva en la sangre.

Eso sí, esta temporada el negro será el básico y el color tu mejor amigo.