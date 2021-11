Este cardigan de Paula Echevarría no tiene rival este otoño

Perfecto para quienes aún se han iniciado en la tendencia de capas y ponchos.

Julia García

Se llevan las capas y los ponchos. Hace unos días te advertimos de esta tendencia que subraya con elegancia nuestros estilismos de invierno de una manera particular. Pero pese a lo complicado que parece resistirse a estas prendas con marcado espíritu folk que siempre terminan por encontrar un hueco en nuestro armario, hay quien todavía se resiste a darlas una oportunidad.

No todo el mundo está dispuesta a asumir el riesgo de no acertar con el equilibrio de proporciones para que el outfit quede redondo. Sobre todo porque existen muchas alternativas de similar resultado que son mucho más sencillas de poner en marcha. Un ejemplo, el cardigan que Paula Echevarría acaba de llevar en uno de sus perfectos looks otoñales.

Su apuesta no podía haber sido más sencilla: unos pantalones vaqueros oscuros, unas botas cowboy negras, un bolso de asa corta a juego y un cárdigan. Eso sí, este último goza de un diseño diferente a los habituales de botonadura en la parte central porque precisamente guarda un gran parecido con los mencionados ponchos y ahí es donde radica su éxito.

Esta chaqueta de mohair es perfecta por la calidez de su tejido, por su estampado a rayas en tonos tierra -nada como los marrones, beiges y verdes para vivir de lleno esta estación- pero sobretodo porque su diseño corto, con mangas tres cuartas acampanadas, cierre con cordones y hasta con un cinturón desmontable la convierten en altamente atractiva.

La firma Antik Batik, una de las marcas de referencia de la actriz asturiana -los vestidos largos de la casa fracesa son su perdición en verano- y está llamada a ser best seller si tenemos en cuenta sus cualidades junto al hecho de que esté disponible también a un precio de 345 euros en una gama de colores que tiran a azules y morados para quienes prefieran cambiar de registro.

La elección de Paula ha sido la de ajustar su cardigan con un cinturón de modo que ejerza una función estilizadora, pero completamente abierto dejando a la vista un suéter o una camisa el resultado será igual de bueno, ¿Te convences ahora de la genial inversión que es una de estas piezas para los meses de frío?