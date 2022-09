Tan solo hace falta sumergirse en el 'street style' para saber que la combinación camisa blanca y chaleco arrasará.

Cecilia Franco

En días lluviosos solo nos viene a la mente ponernos manos a la obra con ese cambio de armario. Sin embargo, no podemos adelantar acontecimientos, más que nada, porque nos encontramos al inicio del entretiempo. Pueden haber días lluviosos, pero también días de calor. Por eso, estamos convencidas que en una selección equilibrada estará la clave del éxito. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos incorporar ciertas prendas más abrigadas o jugar con el retorno de la tendencia chaleco.

Ha llegado esa temporada en la que no sabemos qué ponernos. Ahora sí que sí no es problema dar con la prenda que más se asemeje a nuestro estado anímico, sino encontrar prendas que se adapten a esta revolución temporal. Ha llegado el momento de fichar looks de 'street style' de todo tipo, pero también de aprender a una adaptación progresiva de básicos. Es algo que nuestras expertas en moda siempre han tenido muy presente y, de hecho, 'influencers' como Silvia Zamora han querido recalcar la importancia del fondo de armario en época de entretiempo.

Ya todas sabemos que un buen fondo de armario será clave en cualquier estación. Por ello, nos hemos planteado muchas veces ir creando poco a poco un armario cápsula que confirme todo esto. Pero también es cierto que no sabemos muy bien por dónde empezar. Pues bien, para los días lluviosos y más frescos de entretiempo tan solo necesitamos una camisa blanca que combine con un chaleco, como ha hecho Silvia Zamora en uno de sus últimos post.

La 'influencer' que nos conquistó este verano con el clásico vichy, adelanta que esta temporada de entretiempo triunfarán los looks a capas o la unión entre camisas blancas y chalecos de traje, como este que hemos encontrado en Zara.

6 chalecos traje que toda editora de moda lucirá este otoño Ver 6 fotos

-Verónica Díaz de JustCoco sabe que este chaleco de Zara será tu primera adquisición de entretiempo.

-El chaleco de Massimo Dutti de María García de Jaime perfecto para los días más frescos.

Así que, evidentemente, si te encuentras envuelta en esa crisis de 'no sé qué ponerme', sobre todo en días grises de lluvia, te proponemos esta combinación acierto seguro que iniciará ese armario cápsula más exitoso. Tan solo vamos a necesitar una amplia gama de vaqueros en diversos tonos, camisas blancas y chalecos de diferentes estilos. Con todo esto lograremos crear un look a capas excepcional de prendas ligeras. ¿Te atreves a unir básicos con prendas especiales? Te proponemos esta y muchas otras opciones para que encuentres el chaleco que mejor se adapte a tu estilo.