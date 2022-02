Las UGG vuelven a ser tendencia: así llevan las 'insiders' las botas que conquistaron los 2000

La búsqueda de comodidad de la pandemia y el último reto viral de TikTok han conseguido que estas botas cómodas, calentitas ¿y feas? se cuelen en nuestra listas de deseos de la temporada.

SILVIA VÁZQUEZ

El de las UGG es uno de esos casos que ilustra a la perfección la premisa de que los ciclos de la moda son imparables. Ascendidas al Olimpo de las tendencias en la primera década del siglo y guardadas en el fondo del armario durante buena parte de la segunda, estas botas han regresado (en una versión renovada) dispuestas a convertirse en el calzado más repetido del invierno 2022 entre las 'insiders' del sector.

La historia de las UGG

La marca se creó en Estados Unidos, aunque el origen de este tipo de calzado de piel de oveja y borreguito tiene su origen en Australia. Tanto es así que estuvieron asociadas a la estética surfera propia del país de los canguros hasta que medio Hollywood cayó a sus pies a finales de los 90 y principios de los 2000. Iconos de la época como Paris Hilton, Linsday Lohan, Pamela Anderson, Sarah Jessica Parker e, incluso, Leonardo DiCaprio las calzaban tanto en sus películas como en esos paseos por Los Ángeles que quedaban retratados por los paparazzis y daban la vuelta al mundo en el papel de las revistas como cúspide de lo 'cool'.

Para hacerlas todavía más deseables, Oprah Winfrey, una de sus grandes embajadoras a nivel mundial, las recomendó en televisión y llegó a regalar públicamente más de 350 pares a sus empleados. Con este caldo de cultivo, su boom fue de tal magnitud que entre 2002 y 2003 las ventas de la firma crecieron más de un 300%. Pero, como ocurre con muchas piezas de culto, fueron decayendo poco a poco y para 2010 ya estaban 'pasadas de moda'.

El retorno de las botas dosmileras

Parecía que las botas UGG habían muero de éxito... hasta que irrumpió la pandemia. Tal como recoge el informe de la plataforma Lyst, sus búsquedas en internet se dispararon en pleno confinamiento. Cómodas y calentitas, se convirtieron en las pantuflas bonitas con las que estar en casa y en la alternativa mullida a las zapatillas con las que salir a la calle en la desescalada. Con el visto bueno de las reinas del 'street style' (a saber: Hailey Bieber, Gigi Hadid, Kaia Gerber o Irina Shayk), su vuelta a la palestra de la actualidad estaba más que preparada.

Solo falta sumar a la ecuación el 'efecto TikTok' para terminar de comprender su auge. Fascinados por la moda Y2K (siglas que significan, literalmente, años 2000), los 'centennials' también han caído rendidos a este calzado, y lo ha demostrado como mejor sabe hacer esta jovencísima generación: a golpe de 'likes' en las redes.

Así, uno de los retos más virales del momento consiste en recortar la caña del diseño habitual para crear unos botines. Es decir, una fórmula 'do it yourself' que pasa por meter la tijera para transformar el modelo 'Classic' en el 'Mini', precisamente el más buscado por las expertas esta temporada.

Por si fuera poco, la enseña ha continuado ampliando su universo realizando colaboraciones con diseñadores como Jeremy Scott, Telfar, Eckhaus Latta, Feng Chen, Molly Goddard o Y-Project, terminando de orquestar así la tormenta perfecta para un retorno por la puerta grande.

Cómo combinar las UGG

Pero, ¿cómo combinarlas? Si atendemos a las recomendaciones de estilo de las que más saben de moda, comprobaremos que el manual de uso de las UGG en 2022 es amplio y diverso. Sus mejores aliados son los looks del día a día, en los que se combinan con vaqueros anchos, pantalones de cuero, sudaderas, abrigos largos y gorras. Además, funcionan de maravilla también con calcetines blancos, tanto en los modelos clásicos como en los renovados zuecos. ¿Necesitas inspiración? Echa un vistazo a estos estilismos con el sello de aprobación de Instagram.

