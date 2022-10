Las botas de Stradivarius de Paula Echevarría no vas a encontrarlas, pero estas otras te encantarán

Si tú también te has enamorado del último look de la actriz, tranquila, sabemos exactamente lo que tu armario necesita para animarte el día.

Julia García

La gira musical de los Backstreet boys ha parado en España y Paula Echevarría no ha querido perderse el concierto que esta boyband ha ofrecido en Madrid. Tal y como ha dejado constancia en distintos videos compartidos vía stories en su perfil de Instagram, la actriz ha bailado y cantado al ritmo de temas como As long as you love me, Everybody o I want it that way acompañada de su pareja, el exfutbolista Miguel Torres. Y lo ha hecho con un look de lo más cañero compuesto por un minivestido de escote corazón de House of CB que ha combinado con una chaqueta oversize de corte relajado con cremallera, cuello clásico y bolsillos tipo parche de la misma marca londinense.

Un conjunto en color piedra que le quedaba genial con la altísima coleta con dos mechones delanteros sueltos que ha escogido como peinado y con el bolso bandolera de Prada que iba a juego con las botas negras con cordones de caña alta firmadas por Stradivarius que ha lucido como calzado.

Por la comodidad que parecen ofrecer y el juego que pueden dar con otras prendas, estas últimas han cautivado al instante a las seguidoras de la asturiana según han aparecido en la pantalla de sus smartphones a juzgar por los comentarios que pueden leerse en la publicación. Es más, no han dudado en navegar por la tienda online del sello del grupo Inditex para buscarlas, donde se han llevado una desilusión al comprobar que ya no están a la venta puesto que, como la propia Paula ha confesado, son del año pasado.

Puede que no lo recuerdes pero estas combat boots de Paula Echevarría ya se las habíamos visto puestas en anteriores ocasiones y esta es la mejor prueba de lo versátiles que pueden llegar a ser. Dos ejemplos del invierno pasado: en clave militar con jersey verde y pantalones cargo, y con leggings, camisa blanca y blazer con estampado para de gallo.

Pero no hay que desilusionarse por haber llegado tarde a este fichaje. Hay un sinfín de alternativas esta temporada que pueden darte el mismo resultado. De hecho, ya que sabemos que la intérprete es toda una experta en encontrar botas clave para el otoño, hemos decidido tomar buena nota de lo que ella ya ha incluido en su armario para poder seguir sus pasos.

Sus últimos looks demuestran que hay mucho más entre lo que elegir. Desde modelos más polivalentes como las botas cowboy que puedes llevar con cualquier cosa hasta otros como los de terciopelo –en el caso de la protagonista de Velvet, azul– que ofrecen menos posibilidades pero son muy especiales. Aquí tienes algunos hallazgos que te ayudarán en la búsqueda de las botas 'it' del momento.