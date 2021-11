Son edición limitada y todas nos hemos dado cuenta de que no vas a encontrar unas mejores amigas para tus 'looks' de este otoño-invierno.

UXÍA B. URGOITI

Nadie puede decirnos que no controlamos al 100% todas las tendencias que se están llevando esta temporada. Lo sabemos todo sobre las prendas que arrasan en la calle, como las chaquetas de beisbol, los vaqueros de tiro alto o los vestidos 'cut out' como el que lució ayer Blanca Suárez. Pero también somos conscientes de que el armario de una mujer no solo vive de lo que se lleva, sino que también hay prendas y accesorios que son eternos, por los que la moda no pasa por ellos y entre esos elegidos están las botas estilo cowboy.

Todos los otoños pensamos en hacernos con un calzado al más puro estilo del Oeste y muchas veces nos entran las dudas de si se llevan o no. Pues sí, la respuesta es afirmativa y para siempre y hemos encontrado el modelo más ideal de la temporada en Stradivarius.

Se trata de un modelo de la firma de Inditex completamente distinto a los que hemos visto esta temporada en las otras firmas 'low cost' en las que solemos comprar. Son unas botas de caña alta, negras y con unos detalles en marrón y blanco súper chulos. Pero además del diseño, que no puede ser más bonito, con este calzado si podemos afirmar lo de 'this boots are made for walking' que dice la canción, ya que llevan incorporadas una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Otra de las novedades de estas botas cowboy de Stradivarius es que están a la venta por un tiempo limitado, por lo que no vas a verlas en todos lados y a todas horas. Aunque estamos seguras de que tus 'insiders' favoritas de moda ya les han echado el ojo y las tienen camino de sus zapateros. Que vaya a ver un número limitado de pares de botas no significa que vayan a tener un precio muy diferente al que la marca gallega nos tiene acostumbradas, ya que no llegan a los 60 euros.

Mientras esperamos a tener un rato para ir corriendo a comprarlas a la tienda (si eres de las atrevidas que compra zapatos online te llegarán a casa mucho más rápido) nosotras ya estamos imaginando como las vamos a combinar y la verdad es que son tantas posibilidades que no sabemos si vamos a tener paciencia o vamos a salir corriendo al Stradivarius más cercano a por ellas. Te van a quedar ideales con vaqueros, con falda y con el último vestido que has añadido a tu armario.