El modelo ideal para sobrevivir al frío invernal cómoda, calentita y con estilazo.

Julia García

Puede que lo tuyo no sea el esquí ni el snowboard pero eso no quiere decir que no puedas fijarte en la moda perfecta para ir a la nieve. Es más, aunque no tengas intención ninguna de deslizarte por ninguna pista, las botas pensadas para calentar nuestros pies cuando te quitas las técnicas son una magnífica elección para llevar mejor el frío en los meses de invierno. Sobre todo desde que el estilo montañero nos cautivó hasta para presumir de ella por las grandes ciudades.

La funcionalidad de este tipo de calzado es indudable ya que no hay idea mejor para cuando bajan las temperaturas pero no podemos por ello negar que cuesta encontrar modelos que nos gusten estéticamente. No es fácil dar con un diseño así por mucho que se busque, de ahí que nos hayamos alegrado tanto al ver el que Amelia Bono acaba de mostrarnos en su perfil de Instagram.

La influencer está disfrutando de unos días de vacaciones en familia en Baqueira Beret y ha sido desde su inigualable paisaje en blanco desde donde nos ha enseñado su último descubrimiento en este sentido, unas botas aprés ski que nos han hecho sentir lo que es amor a primera vista.

"Qué botas más bonitas", "preciosas las botas", "me encantan las botas", "quiero unas botas así" y decenas de comentarios similares pueden leerse en la publicación compartida por la hija de José Bono y Ana Rodríguez, lo cual nos demuestra que no hemos sido las únicas en quedarnos prendadas de este calzado que, como comprenderás, hemos ido a buscar ipso facto.

La propia Amelia nos ha dado la clave sobre a dónde debíamos acudir para conseguirlas y cuál ha sido nuestra sorpresa al saber que no ha sido una firma especializada en ropa deportiva sino que ha sido Oysho la tienda en las que las ha comprado.

El motivo por el que nos han gustado tantos es por su bonito diseño. Su corte de serraje en color camel, su suela de caucho antideslizante, sus cordones trenzados y su interior de pelo color marrón son claves, como lo es el hecho de que ofrezca una pequeña plataforma gracias a altura de la suela de 4 centímetros que siempre se agradece.

Es uno de los modelos de la nueva colección de la firma del grupo Inditex y está a la venta por 59,99 euros por lo que no podemos más que agradecer a Amelia Bono su genial hallazgo, al que seguro daremos un muy buen uso en estas semanas de frío que se aproximan.