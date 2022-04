Tres bolsos de Misako que estrenar esta primavera y guardar para SIEMPRE (porque nunca pasan de moda)

Consciente del frenético ritmo de la industria, la firma se desmarca de las temporadas con su impactante campaña 'No seasons no stress' y una selección de bolsos sostenibles que potencia el mensaje.

El mundo de la moda está cambiando. Conscientes de su impacto en el medio ambiente, cada vez son más las marcas que centran sus esfuerzos en cuidar el planeta. Una de ellas es Misako que, tras la buena acogida de su colección de bolsos sostenibles, ha lanzado una campaña con la que se posiciona en contra del estrés que sufre la industria, sujeta a un estricto calendario que deriva en la sobreproducción de producto e incita al público a la compra por impulso.

Presentada bajo el eslogan 'No seasons no stress', las imágenes analógicas y los looks inclasificables de los modelos refuerzan este mensaje, que se aleja de las temporadas establecidas y apuesta por la atemporalidad. De esta forma, la enseña española ha puesto el foco en su línea 'Green Gang', confeccionada con materiales reciclados y sostenibles y con la intención de formar parte de tu armario durante mucho, mucho tiempo. Estos son nuestros tres favoritos.

La bandolera

Comodísimas, prácticas e imprescindibles; las bandoleras son los bolsos más buscados para acompañarnos tanto en el día a día como para los planes especiales. Estas de Misako, que tienen un precio de 29,99 euros, están disponibles en varios colores para que combinen con todo tipo de look y se han confeccionado en tejidos reciclados.

El shopper

Conocido como el bolso todoterreno, este tipo de accesorios XL se han convertido en el 'salvalooks' de referencia para esas jornadas maratonianas en las que necesitamos llevar a mano el portátil, la botella de agua, las zapatillas del 'gym', el neceser y mil cosas más. Además de por su gran tamaño, este diseño nos encanta por su estampado a todo color y por su nylon reciclado, y cuesta 39,99 euros.

La bolsa de fin de semana

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo los planes se multiplican y, si tienes prevista una escapadita de fin de semana, este tipo de bolsa puede ser tu mejor aliada para no llenar una maleta de 'porsiacasos' que luego no usarás. Sus diferentes compartimentos permiten mantener en orden todo lo necesario para pasar un par de días fuera de casa y, al igual que los modelos anteriores, está realizada con materiales sostenibles. ¿Su precio? 33,99 euros en la web de Misako.