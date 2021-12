Todo lo que necesitas esta Navidad es regalar(te) un bolso de firma española con el que elevarás los outfits y llevarás todas tus pertenencias bajo control.

Cecilia Franco

A todas en algún momento se nos ha complicado, y mucho, el tema de regalar. Queremos acertar con nuestros regalos y ese nerviosismo, en muchas ocasiones, bloquea nuestra mente y no nos deja avanzar. Ahora en Navidad, ha llegado el momento de la magia, la familia y los regalos. Que si amigo invisible con amigos, en la oficina, en familia… Lo cierto es que andas algo perdida, pero es tan sencillo como echar un ojo a tu 'wishlist' navideña para encontrar inspiración a la hora de regalar a tus seres queridos o, incluso, autoregalarte. ¿Por ejemplo? Un idea con la que seguro acertarás es aprovechar la ocasión para invertir en un bolso de firma española. ¡Será todo una inversión!

Nuestra colección de bolsos aumenta y aumenta. Y, pese a todo, nunca nos es suficiente. A cada uno de nuestros outfits queremos dar una visión diferente con los complementos y, los bolsos, siempre son nuestra salvación. Aparte de que son perfectos para llevar absolutamente de todo, es el complemento que marca la diferencia de un look, además de remarcar aún más el estilo y personalidad de cada una. Por todas estas razones, creemos firmemente que es un regalo 'top'.

14 firmas de bolsos 'made in Spain' que pedirás esta Navidad Ver 14 fotos

Sin embargo, y aunque tengamos ya fichados los regalos más originales para hacer feliz a tu amigo invisible, un bolso siempre será ese complemento todoterreno al que podrás sacar un mayor rendimiento. Pero no hablamos de cualquiera, queremos centrarnos en los de firma española. Artesanía, valor, emprendimiento, calidad, pasión, amor por los pequeños detalles…Esto es todo lo que encontramos en las firmas españolas que ahora, más que nunca, necesitan ser reforzadas y poner en valor el esfuerzo y sacrificio para lograr ofrecer un producto de calidad, atemporal y que perdurará en el tiempo.

Tonos neutros, tejidos de piel, personalizables, ediciones exclusivas, diseños elegantes, para mujeres todoterreno… Esta Navidad acertarás si (te) regalas un bolso de firma española, una opción 'top' para llevar siempre todas las pertenencias con un 'estilazo' de escándalo. Mauska, Leandra, Lucía Be, It's Lava... Son algunas de las firmas que cuando las conozcas, no podrás dejar de pensar en ellas. Aquí tienes una selección de firmas 'made in Spain' que serán tu descubrimiento más acertado. ¡Directo a la 'wishlist'!