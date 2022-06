7 bolsos en las rebajas de Bimba y Lola para este verano, el próximo otoño y el futuro invierno

Porque el accesorio que siempre has querido en tu armario ahora mismo está a mitad de precio y esto es algo que debes aprovechar.

UXÍA B. URGOITI

En tiempos de rebajas siempre hay dos clases de compradoras. La primera, es la que se deja llevar por los impulsos y se vuelve loca comprando todo lo que le gusta, sin ni si quiere echar un vistazo a su armario no vaya a ser que no le haga falta algo de lo que acaba de adquirir. Y luego están las calculadoras: esas mujeres que se hacen una lista cuidadosamente confeccionada, pensando lo que tiene, lo que necesita para esta temporada y lo que va a lucir en el futuro. Nosotras somos de esas.

Cada vez que comienzan las rebajas en nuestra famosa 'wish list' hay un mismo accesorio. Uno que al final no nos lo compramos porque nos distraemos con cosas más de tendencia y menos prácticas. Pero de este verano no pasa y de este periodo de descuentos menos: esta vez nos vamos a hacer con el bolso de Bimba y Lola que llevamos años deseando.

Un bolso de la firma gallega es mucho más que un simple accesorio, es un verdadero objeto de deseo 'fashion'. Se trata de una buena compra, ya que suelen ser atemporales, te pegan con casi todo y es más probable que te casen de ellos antes de que se te estropeen.

Así que este es el mejor momento para hacerte con ese bolso de Bimba y Lola básico en el armario de cualquier experta de moda. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque están de rebajas y puedes encontrarlos con descuentos de hasta el 50%. Nosotras tenemos siete modelos maravillosos que nos van a tener dudando hasta el final. ¿Cuál es el tuyo?

El bolso 'shopper' más famoso de Bimba y Lola

Con un 30% de descuento, es el momento de hacerse con este 'shopper' que no paras de ver por la calle. Con su formato XXL y realizado en nylón, es para esas mujeres que meten media casa en su bolso cuando salen a trabaja.

En el color del año 2022

Para este 2022 Pantone eligió el color 'Very Peri' como su favorito para todo el año. Lo cierto es que a nosotras nos encanta y este modelo de la firma gallega, XXL, es una de nuestras obsesiones de la temporada. Ahora en rebajas tiene un 30% de descuento.

Acolchado en azul celeste

Llevamos mirando este modelo toda la temporada. Fue amor a primera vista lo que sentimos con este bolso acolchado, en color azul celeste y con cadena... es que es ideal. Tiene un 30% de descuento, así que es el momento de cumplir nuestro deseo.

Mini bolso en color lima

Hay mujeres muy afortunadas que son capaces de salir de casa con el móvil, el DNI y poco más. Para ellas estos modelos de la firma gallega son ideales. Nosotras queremos intentarlo solo por el placer de llevar este mini bolso tan 'cool'.

Estilo marinero

De todos los modelos de Bimba y Lola que queremos proponerte, este es el más temporal. Al tener rayas azules y blancas resulta más propio de las altas temperaturas, pero es tan ideal y con un descuento tan jugoso, que no hemos podido decir que no.

'Animal print' flúor

Cuando veas este modelo vas a pensar que es tendencia de verano total, que no es una buena inversión porque en otoño no se va a llevar, pero nosotras tenemos que quitarte la razón porque va a ser justo el toque de alegría, color y vida, que van a necesitar tus 'looks' cuando los días vuelvan a ser más cortos.

Mochila mini negra

Y por último, no podemos resistirnos a esta mochila XS negra. Va a ser tu mejor amiga para las vacaciones si tienes pensado viajar y también es perfecta para cuando vuelvas al trabajo. Tiene un súper descuento.