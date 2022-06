Tenemos el bolso que tus vacaciones necesitan

Porque están a la vuelta de la esquina y esto merece un accesorios especial, pensado solo para ellas y este diseño de Roxy con Stella Jean es justo lo que necesitamos.

UXÍA B. URGOITI

Seguro que ya te has dado cuenta de que los bolsos de paja y rafia han abandonado la orilla del mar y las playas para pasar a ser accesorios ideales para cualquier 'look' urbanita. No necesitas tener el océano cerca para lucir tu cesta de mimbre con total estilazo. Las tendencias han decidido que un buen accesorio de estos materiales es perfecto hasta para ser la invitada más ideal en tu próxima boda.

Por eso no te puede extrañar si nosotras venimos a contarte que hemos dado con el bolso perfecto para tus próximas vacaciones y que precisamente es de rafia. Se trata de un modelo de la firma de ropa de surf más famosa del mundo, Roxy, y a nosotras nos ha creado la necesidad de tenerlo en nuestras manos en cuanto lo hemos visto.

Pues resulta que esta preciosidad está escondida en la nueva colaboración que Roxy ha hecho con la genial diseñadora haitiano-italiana Stella Jean, de la que últimamente todo el mundo habla. Así entre ella y la firma han creado una colección de verano que explora desde un punto de vista artístico la unión de diversas culturas y el empoderamiento de la mujer a través de una colección de creación ética y consciente. Una línea compuesta por prendas de baño, calzado y accesorios, que son todos ideales pero de la que nosotras nos hemos enamorado del cesto, vibrante y colorido y que además, hemos descubierto que es muy especial pues ha sido tejido a mano por artesanas de un taller en Antananarivo (Madagascar) que ayuda a mujeres en dificultades a aprender nuevas habilidades y a generar ingresos.

Y ¿por qué estamos convencidas de que este va a ser nuestro bolso perfecto para las vacaciones? Pues es muy sencillo de contar, porque lo tiene TODO. Sí, podemos afirmarlo sin miedo. Es ideal para llevarlo al trabajo hasta con el portátil en su interior, ya que por medida entra, pero cuando estés ya libre de preocupaciones laborales en tu destino vacacional, ese ordenador sale del bolso y entra todo lo que necesites para disfrutar de la orilla del mar: toalla, bikini de repuesto, crema, libro... Pero es que tras una jornada de sol y mar, vuelve a cambiar lo que llevas dentro y será perfecto para el terraceo.

Pero si el bolso te ha gustado, no te puedes perder el resto de la colaboración. No puede ser más vibrante y bonita, incluye varios estilos de baño, calzado y accesorios, es la introducción perfecta a los meses más cálidos. Con la comodidad como norma en todas las prendas, esta colección ofrece una gran variedad de estilos y dos estampados principales que se prestan a infinitas combinaciones, todas llenas de vida.