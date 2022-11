Bolso metalizado: el complemento con el que vas a elevar todos tus looks de otoño

Versatilidad, elegancia y mucho brillo, este accesorio se va a convertir en tu favorito en cuando veas lo bien que sienta.

Tamara Conde

Después de que los pantalones metalizados se hayan convertido en la nueva obsesión de las expertas de moda y que todas ellas hayan querido incorporar unos a su armario, ha llegado el complemento que, siguiendo la misma línea de lo metalizado, tiene todas las papeletas para convertirse en el favorito de la temporada: el bolso metalizado.

A principios de temporada ya podíamos ver como esta tendencia resurgía poco a poco, y podíamos empezar a verla en algunas prendas como chalecos e incluso en calzado como las exitosas botas cowboy. No hay prenda ni accesorio que se resista a esta moda proveniente de los años 90 y que todas las 'celebrities' ya han incorporado de una manera o de otra a sus mejores looks.

De todos los tamaños, formas y colores pero con una característica en común: el metalizado. Estos bolsos se han convertido en el 'must' del otoño no solo por lo bonitos y elegantes que son, sino también por lo versátiles que son. Pues aunque tenemos asociado lo metálico y el brillo con la fiesta y los looks más arreglados, puedes elegir estos bolsos para completar todos los estilismos que te imagines, ya sea de invitada, para una noche de fiesta o, por el contrario, para aportarle un toque diferente a un estilismo de lo más cotidiano.

De hecho, esta última opción es una de nuestras favoritas. Elegir un bolso como este para combinarlo con un jersey básico y tus vaqueros de confianza será la opción perfecta para darle el toque original a un look básico.

- Las botas cowboy más atrevidas y llamativas de la temporada están en el armario de Laura Escanes

- Así se llevan en 2022 los looks metalizados que adoraban las supermodelos de los 90, palabra de la generación Z

O para los eventos navideños que están a la vuelta de la esquina, este tipo de bolsos se convertirán en el perfecto para completar esos modelitos llenos de brillantes y terciopelo o, por ejemplo, un 'total look' negro.

Y como nuestras marcas favoritas ya se han encargado de lanzar bolsos metalizados que nos han conquistado, nosotras hemos hecho una selección de los más especiales para que te sumes a esta tendencia tan rompedora.