Un bolso icónico, un objetivo filantrópico y siete días para lograrlo. Así ha reinventado Furla la noción de it bag.

El bolso más icónico de Furla, Metropolis, vuelve en una revisión de edición limitada disponible solo durante la semana de la moda de Milán y con una misión: reducir la brecha de género en el sector musical.

Nora Saurina

En septiembre del año pasado, en plena temporada de desfiles, las calles de Milán se inundaron con el bolso Re-Candy de Furla, una revisión sostenible del icónico modelo Candy de la firma italiana. Fue una declaración al unísono de prescriptoras de estilo como Anna Dello Russo, Elisa Maino o Ludovica Bizzaglia sobre cuál sería el it bag de la temporada. Esta semana de la moda la enseña se ha propuesto brillar de nuevo, esta vez con una edición limitada y filantrópica del bolso Metrópolis que, convertido en emblema de la casa, hemos visto colgado del brazo de Gigi Hadid, Paris Hilton y la reina Letizia. Por si la devoción que ya despierta este bolso entre las amantes de la artesanía italiana no fuera suficiente, la firma lanza hoy una nueva versión del modelo bajo el nombre de Metrópolis Remix y en edición limitada. Revisitado en formato clutch con una silueta que evoca un lazo, pero manteniendo el cierre que lo hace inconfundible, tiene todas las papeletas para convertirse en la estrella de la semana de la moda de Milán -único momento en el que será posible adquirir el modelo-.

Confeccionado en una edición limitada y numerada de 2022 bolsos que serán puestos a la venta entre el 23 y el 30 de septiembre en la web de Furla y en sus tiendas de la ciudad italiana, no solo la exclusividad lo hace especial. También su faceta social. Este accesorio es mucho más que un bolso. El Metrópolis Deluxe está diseñado en colaboración con la organización sin ánimo de lucro “She is the music”, fundada por Alicia Keys en 2018, cuyo objetivo es promover la inclusión de las mujeres en la industria musical, reduciendo la brecha salarial y ofreciendo formación y recursos a través de distintas iniciativas dirigidas al público femenino. Todo lo recaudado a través de la venta del Metrópolis Deluxe en la tienda insignia de Furla, situada en la Piazza del Duomo de Milán, será donado a esta fundación.

No es la primera vez que Furla se embarca en una misión relacionada con la música: en 2017 celebró sus 90 años de historia con un homenaje a cada una de las décadas musicales que acompañaron su trayectoria vital, también, como no, con el Metropolis como hilo conductor. Pero esta edición adquiere una relevancia significativa, por todo lo que supone su contribución con “She is the music” y los valores que encarna esta fundación, que, de hecho, resuenan con la filosofía de esta firma casi centenaria que ha reinventado la noción de lujo inclusivo, apostando por la democratización del saber hacer italiano.