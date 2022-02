El bolso favorito de 'Sexo en Nueva York' vuelve a ser tendencia (y la versión de 'And Just Like That' es todavía más Carrie)

Fendi ha diseñado junto a Sarah Jessica Parker una nueva edición de su adorada 'Baguette' que estará a la venta muy pronto.

Carrie Bradshaw ya no es la que era. O al menos, ese es el debate que ha inspirado en las redes el estreno del último capítulo de 'And Just Like That'. Quizás sea imprudente juzgarlo a la ligera teniendo en cuenta que han pasado 24 años desde el comienzo 'Sexo en Nueva York'; pero, dejando a un lado la evolución del personaje, si hay algo que la protagonista ha demostrado mantener intacto es su pasión por la moda y, más en concreto, por la 'Baguette' de Fendi, aquel bolso que provocó suspiros en la serie original y que ha vuelto a enamorar a las espectadoras en este 'reboot'.

El idilio entre Sarah Jessica Parker y este accesorio, del que se guardan más de 1000 interpretaciones en los archivos de la firma, llegó incluso a traspasar la pantalla. Fue la propia actriz quien diseñó junto a Silvia Venturini Fendi el icónico modelo de lentejuelas moradas que un ladrón intentó robarle en un capítulo emitido hace más de 20 de años y que ahora ha vuelto a aparecer en pantalla en la serie de HBO Max.

El impacto fue tal que las búsquedas en internet de este diseño se dispararon un 45% después de que la intérprete fuera vista en el rodaje con él, según datos de Lyst. Y apenas unos días después del estreno del 'spin off', las pesquisas en la plataforma de lujo de segunda mano Vestiaire Collective para esta misma pieza aumentaron un 42%.

Aprovechando el gancho, la casa italiana ha presentado ahora una nueva edición limitada de este bolso, que se ha creado ex profeso para 'And Just Like That' en colaboración con Sarah Jessica Parker y que saldrá a la venta en la web de Fendi en los próximos días. Hecha de maxi lentejuelas 3D de color rosa, el escaparate de esta nueva 'Baguette' ha sido precisamente el último capítulo de esta primera temporada (el rumor de que habrá una segunda gana fuerzas por momentos), en el que no podía faltar este guiño de moda al pasado de Carrie. Al fin y al cabo: "Esto no es un bolso: ¡es una Baguette!"