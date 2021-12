Bodies perfectos para que salgas elegante y cómoda en Nochevieja

Stop agobios. Si a 30 de diciembre no tienes tu 'look' para despedir el año, tranquila, esta prenda va a ser tu mejor amiga en la noche más larga. Cómodos, elegantes y sexis, lo tienen todo para un gran triunfo de última hora.

UXÍA B. URGOITI

No está siendo una elección fácil. La Covid19 vuelve a dejar en el aire nuestras celebraciones de Nochevieja, pero tengas fiesta o no, la tradición manda que te vistas igualmente de gala para cenar con tu familia. Quedarte en casa con los tuyos es una razón suficientemente importante para que lo des todo en tu 'look' de la última noche del año. Nosotras te hemos dado muchas pistas sobre lo que puedes lucir la velada de mañana, desde los vestidos de lentejuelas más ideales hasta la ropa interior roja que puedes llevar debajo. Pero puede que sigas indecisa. Si es así, y solo te quedan 24 horas para que te decidas, intenta ser práctica. Para ello nosotras hemos encontrado la inspiración en una de nuestras 'influencers' favoritas, Melissa Villareal. Ella nos ha dado la idea que estábamos buscando para encontrar nuestro 'outfit' de Nochevieja de forma rápida, práctica y cómoda: un body.

El body de la española es de Parfois, en color plata, super sexi y ponible. Y nos parece un gran acierto, es una de las mejores opciones si no sabes qué ponerte mañana y te van a regalar un 'lookazo' de escándalo de esos por los que te hacen la reina de cualquier velada. Los bodies consiguen levantar cualquier estilismo y te dan ese toque elegante de fiesta sin tener que preocuparte si se mueven o se te ve algo.

Nosotras nos hemos dado una vuelta por tus tiendas 'low cost' favoritas para encontrar los modelos perfectos sin dejarte todo un presupuesto. Tendrás que elegir entre tirantes, manga larga, cuello 'halter' o perkins, encaje o trasparencias... porque el universo de los bodies es tan grande como tu imaginación.

Drapeado, de Zara

Nos encanta esta idea de la firma de Inditex. Es drapeado, por lo que hace un cuerpo espectacular, y sale por encima de los pantalones o falda, un pico que le da un toque ideal. Su precio es de 25,95 euros.

En tejido de terciopelo y tirantes de strass, de Mango

El terciopelo es uno de los tejidos que más está funcionando esta temporada y este body de Mango, con los tirantes de strass, te da las razones de su éxito. No puede ser más ideal. Su precio es de 39,99 euros.

Con nudo en el escote

La marca más canalla de la familia Inditex te propone una idea para las más atrevidas. Este body con un cinturón llamativo y unas medias. Según Bershka no necesitas nada más para triunfar en Nochevieja. Su precio es de 19,99 euros.

En color plata, de Cortefiel

Esta idea de Cortefiel es perfecta si quieres combinar un 'look' elegante para la cena con tu familia, es de manga larga y cuello alto, pero con el toque sexi que necesita la fiesta de después, ya que tiene la espalda descubierta. Su precio es de 49,99 euros.

En color rojo, de Women'Secret

Si alguien sabe de bodies es la marca de corsetería española. Con este modelo de encaje rojo vas a tener el 'look' perfecto de Nochevieja, ya que también llevarás algo del color de la buena suerte para el 2022. Su precio es de 21,99 euros.

Con super escote, de Sfera

Puede que sea uno de los bodies más elegantes de todas nuestras propuestas, nos encanta el dibujo que hace el encaje y el escote tan abierto, solo apto para las atrevidas. Su precio es de 17,99 euros.

Ahora ya tienes el top en forma de body que te va a salvar la Nochevieja, solo te falta saber cómo lo vas a combinar. ¿Qué tal con unos pantalones de lentejuelas? Ya sabes que son la prenda más 'trendy' de las navidades.