En azul marino y con raya diplomática, una apuesta que no deja de arrasar entre las expertas en moda.

Sara Ullate

Si hay una prenda que no puede faltar en el armario de otoño es una buena 'blazer'. Con permiso de otros imprescindibles de esta época de entretiempo como la gabardina o la camisa blanca, ese diseño ha logrado coronarse en las últimas temporadas como un perfecto comodín a la hora de confeccionar los estilismos que nos acompañan a la oficina.

Las 'celebrities' y expertas en moda lo tienen claro y no dudan en incluir diferentes modelos en sus looks para delicia de quienes como nosotras buscamos inspiración. Ayer era Amelia Bono quien recurría a una clásica pero efectiva 'blazer' de Zara en color 'beige' para elevar un 'outfit' repleto de básicos y ahora ha sido María García de Jaime la que ha despertado nuestro interés con una favorecedora americana con raya diplomática de Mango.

La 'influencer' madrileña, que hace apenas una semana confirmaba su tercer embarazo', ha logrado que su perfil en Instagram se convierta en uno de nuestros favoritos a golpe de propuestas que fusionan prendas clásicas y nuevas tendencias. Prueba de ello es el último look que ha compartido a través de 'stories' donde ha combinado pantalones vaqueros de talle bajo, camisa blanca troquelada estilo 'cropped' de Name The Brand, la firma de su amiga María Pombo, y como broche final ha sumado una atractiva americana entallada en azul marino y raya diplomática de Mango.

La 'blazer' forma parte de la nueva temporada de la archiconocida casa española y cuenta con todos los requisitos para convertirse en un imprescindible esta temporada otoño/invierno: versátil, elegante y funcional. Un diseño que como bien ha demostrado María García de Jaime puede elevar un look de básicos e incluso, si así lo deseamos, acompañarnos a una cita más especial.

¿El precio? 69,99 euros. Eso sí, habrá que correr si no queremos quedarnos sin ella porque no tenemos pruebas pero tampoco dudas de que dará mucho que hablar estos próximos meses.

- María García de Jaime y Tomás Páramo anuncian que están esperando su tercer hijo

- Victoria Federica y María García de Jaime saben que estos looks de Hoss Intropia los llevaremos sin parar este otoño

Atrás quedo el tiempo en el que las americanas eran consideradas aburridas y clásicas. Cada vez son más las mujeres que recurren a ellas con asiduidad demostrando que estas etiquetas son cosas del pasado y que incluso un look protagonizado por este tipo de diseños puede ser desenfadado, casual e de estética 'sporty'. ¿La clave para llevar una 'blazer'? Adaptarla a tu estilo más personal y encontrar los complementos adecuados.