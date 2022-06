Los descuentos del Black Friday, tradicionalmente invernal, tienen ya una nueva fecha para el verano. Estas son las marcas y las prendas en las que encontrarás rebajas este viernes (o 'Summer Black Friday') y los próximos días.

Clara Hernández

Las rebajas de verano aún quedan lejos pero hay fechas especiales en las que es posible encontrar descuentos muy interesantes en moda y accesorios de la nueva temporada. Una de ellas es el 'Black Friday de verano' o 'Summer Black Friday', una cita relativamente reciente (lleva apenas unos años funcionando en nuestro país) y exprés, como el tradicional 'Viernes Negro' de invierno, uno de los días del año con más éxito en cuanto a compras.

Este viernes, 2 de junio. será el momento perfecto para adquirir tus prendas favoritas aprovechando los precios especiales, aunque la mayoría de las marcas ya los han habilitado. Algunos, además, se mantendrán hasta el 5 de junio, como en marcas del grupo Tendam, que anuncian descuentos de hasta el 50% en una selección de piezas.

Cortefiel, Pedro del Hierro (incluida su colaboración con Tamara Falcó), Springfield, Women'Secret, Slow Love (la firma de Sara Carbonero e Isabel Jiménez) o Hoss Intropia son algunas de las firmas que se han sumado a esta fiesta con reducciones hasta mitad de precio en muchos productos básicos, perfectos para completar un fondo de armario. Por ejemplo, hemos encontrado pantalones de lino, faldas midis, blusas en colores neutros, tops bordados o troquelados, con o sin mangas; vaqueros blancos, pijamas, lencería o bolsos de crochet -el tejido de tendencia de este verano, que se ha colado en complementos, vestidos y tops).

También hay rebajas en bikinis y calzado.

Por su parte, Amazon Prime Moda, sin anunciar ningún 'Summer Black Friday', sí presenta distintas ofertas que se pueden disfrutar solo durante unos días, así que si quieres beneficiarte de ellas, no las pierdas de vista. Entre ellas, destacan ofertas de algunos modelos de pantalones vaqueros (brillan los de cintura baja, dispuestos a desterrar al talle alto que tanto hemos amado en las últimas décadas), pijamas de verano y ropa interior.

Asimismo, otras tiendas de venta online, como la de About You, tienen activada una sección de 'Rebajas' donde encontrar desde sandalias y botines, a tops, vestidos y jerseys de entretiempo de alguna de las marcas con las que trabaja (desde Adidas, a Tommy Hilfiger, Vila, Leger by Lena Gercke, Levi's o Vans) y La Redoute ha habilitado sus 'Summer Days' con descuentos de hasta el 50% en prendas de lencería, bermudas, moda de baño o pijama, y reducciones de en torno a un 30% en otros artículos como zapatillas Converse.

Mira las prendas con las mejores ofertas del 'Black Friday de Verano' 2022 que no te puedes perder: