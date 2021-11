Aprovecha que las ofertas duran hasta el lunes para hacerte con el calzado que más le gusta a la presentadora valenciana.

UXÍA B. URGOITI

Seguimos disfrutando de las rebajas del Black Friday. Aunque es todo una locura de rebajas y descuentos, lo cierto es que también es un buen momento para comprarte los básicos que tienes que renovar en tu armario o hacerte con esa prenda o diseño que has visto a alguna famosa y en la que llevas meses pensando. Y eso es justo lo que nos ha pasado con unos botines negros, que le vimos Nuria Roca hace ya un par de meses, y que ahora vamos a hacer nuestros gracias al precio que tienen ahora mismo gracias al Viernes Negro.

Este diseño forma parte de la campaña que la presentadora valenciana y su marido, Juan del Val, hicieron a principio de temporada para la marca española. Pero luego, Nuria se los ha calzado en varias ocasiones, como hemos podido ver en sus redes sociales, lo que significa que para ella, estos botines negros de Cortefiel se han convertido en un verdadero básico para casi todos sus 'looks' de este otoño-invierno. Y la verdad, no nos extraña porque no pueden ser más elegantes y sencillos, y tienen una pinta de cómodos. Tienen pinta de que se van a convertir en nuestro nuevo 'fashion' vicio.

Porque los botines negros de Nuria Roca son estilo 'cowboy' pero sin ser una exageración: "de esas piezas que sabes que no te vas a quitar en toda la temporada", dijo la presentadora el primer día que las estrenó. Hay botas chelsea y, moteras, altas... Pero las imbatibles al paso del tiempo son estas. Un diseño clásico pero que se adapta a todos los estilos, que sobrevive a las tendencias y capaz de redondear cualquier estilismo sencillo.

Y aunque sabemos que ya te hemos convencido y estás a punto de elegir la talla de tus nuevos botines negros, espera porque hemos dejado lo mejor para el final. Porque este calzado está dentro de las ofertas que la firma española está haciendo con motivo del Black Friday y tiene un descuento de un 27%, así que pasa de costar 109 euros a 79,99. ¡Una verdadero chollo!

Son elegantes y sencillas, pero lo más importante (sin contar el precio) es que son súper combinables. Te van a quedar ideales con tus vaqueros, con tus faldas y con cualquiera de los vestidos que te hayas comprado este invierno. Si no quieres hacernos caso a nosotras, haz caso a Nuria Roca.