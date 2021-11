¡Ya es Black Fiday! Y en Amazon vas a hacer las mejores compras para la Navidad

Te contamos los mejores chollos que vas a encontrar en el gigante de la venta online.

UXÍA B. URGOITI

No hay que esperar más, estamos en pleno Black Friday. La lluvia de ofertas es una pasada y hay que seleccionar muy bien lo que queremos comprar. No se trata de consumir por consumir sino de hacerlo realmente de una forma responsable y gastando e invirtiendo en lo que realmente necesitemos. Una buenísima idea es hacer las compras de Navidad este Viernes Negro, si tienes claro lo que vas a regalar como Papa Noel o los tres Reyes Magos, en Amazon vas a tener súper fácil encontrarlo todo y a precios de escándalo. Hay un dato que lo explica todo, y es que más del 44 % de las ventas por internet de las ofertas de Black Friday se hace en Amazon, el e-commerce más grande del planeta. Y este año, todo parece indicar que volverán a batir récords. Para sumarte a esta gran fiesta te traemos desde los últimos modelos de smartphones o dispositivos inteligentes como Alexa hasta los mejores perfumes o el maquillaje más vendido a precio de ganga. ¡Toma nota!

'Retinol Ceramide' de Elizabeth Arden, por 50 euros

Este tratamiento ayuda a reducir de forma visible líneas de expresión y arrugas mejorando la textura de la piel y el tono. Aunque es tremendamente potente, el retinol es extremadamente sensible a la luz y al aire, que pueden alterar su estabilidad. El formato en cápsulas monodosis permite una dosificación específica y precisa. Junto con un meticuloso proceso de fabricación garantiza la eficacia óptima de los principios activos.

Dior Fahrenheit, agua de colonia para hombre, con un 34% de descuento

Fahrenheit es un perfume universal y atemporal, que escapa de las modas para crear su propio territorio. ¡Es todo un clásico de Dior! El perfume de Dior se construye alrededor de notas frescas de mandarina de Sicilia, una sorprendente alianza de notas masculinas de madera y cuero, y un acorde inédito de violeta. ¡Ideal para regalar a tu pareja, hermano o amigo! Durante este 'Black Friday', puedes hacerte con el con un 34% de descuento.

L'Oréal París - Calendario de Adviento de maquillaje con un gran descuento

Ya está aquí el Calendario de Adviento de L’Oréal Paris con 24 de tus productos favoritos: desde tus imprescindibles en maquillaje, hasta lo mejor para el cuidado facial o del cabello. Incluye máscaras de pestañas, sombras de ojos, pintalabios, crema facial, aceite para el cuidado del cabello y mucho más. Un acierto seguro, así que este año no te quedes sin él. ¡Comienza la cuenta atrás para la Navidad!

Remington Secador de Pelo Profesional Silk, a mitad de precio

Este secador de calidad profesional y alto rendimiento seca rápida y eficazmente con un motor de 2400 W, 140 km/h de velocidad. Su generador iónico con un 90%* más de iones y su rejilla de cerámica con seda, permiten unos resultados con menos encrespamiento y más brillo. Incluye un concentrador estilizado estrecho para un secado profesional y también un difusor para un secado rápido. Gracias a los 3 ajustes de temperatura, sus 2 ajustes de velocidad y a la función turbo, ahora puedes conseguir un secado espectacular.

¡El resultado es un peinado suave y sedoso en toda ocasión!

Fórmula Pelo, Piel y Uñas de Solgar con un 43% de descuento

Una dieta desequilibrada, el estrés, la falta de sueño y otros factores ambientales pueden afectar a la salud de la piel, el cabello o las uñas dándoles un aspecto apagado. Ayude a mantenerlos con la fórmula de Solgar Pelo, Piel y Uñas para un mantenimiento, crecimiento y fortaleza adecuadas.

Esta fórmula contiene zinc, cobre, OptiMSM, sílice, aminoácidos y vitamina C para ayudar a la síntesis de colágeno, uno de los principales componentes de la piel, el cabello y las uñas. Elaborados a partir de ingredientes naturales e innovando desde 1947, Solgar es el complemento alimenticio más recomendado de Amazon. Aunque, cabe recordar que los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta variada y equilibrada.

Philips OneBlade recortador de barba, ¡un gran descuento!

Philips 'OneBlade' es un producto que recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. La tecnología de 'OneBlade' integra una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo) con un sistema de protección dual, proporcionando un afeitado confortable. 'OneBlade' no apura demasiado para proteger tu piel incluso en las zonas más sensibles. ¡Corta el pelo, no la piel!

CH Privee, a la mitad de precio

CH Privée combina notas florales con toques sensuales de cuero aromático para crear una fragancia íntima a la vez que vanguardista y una lujosa dualidad de aromas. Su frasco, elegante presidido por un lazo en el mítico color rojo de la marca, es de 80 mililitros.

Plancha de pelo Remington con un 65% de descuento

Prepárate para un moldeado libre de culpa con la plancha 'Keratin Therapy Pro'. Esta asombrosa plancha combina placas de cerámica avanzada con queratina y un sensor de protección contra el calor, que detecta los niveles de humedad y optimiza la temperatura.

El resultado: un cabello más sano, más fuerte y hasta un 57 % más protegido frente al deterioro y la rotura (en comparación con una plancha de cerámica Remington convencional). Además, este modelo viene con viene con una práctica bolsa de almacenamiento resistente al calor.

Maleta eastpak Tranverz, ¡a mitad de precio!

La maleta de mano 'Tranverz S' tiene una capacidad de 42 litros. Sus medidas son 51 cm x 32.5 cm x 24 cm. Fabricada en poliéster resistente, el amplio compartimento principal deja espacio para guardar tus cosas y lo complementan las correas de compresión que optimizan el volumen.

La maleta 'Eastpak Tranverz S' tiene un candado con combinación TSA. Está diseñada con dos bolsillos de cierre con cremallera y con correas de sujeción para mantener todo en orden. Tiene un par de asas y un set de ruedas. Además, se adecua a la normativa de tamaño de equipaje de mano de IATA para la mayoría de las compañías aéreas.

Fire TV Stick 4K Max, con un 40% de descuento

¡Sumérgete en el contenido Ultra HD 4K como si estuvieras en el cine! Gracias al nuevo procesador Quad-Core de 1,8 GHz, el Fire TV Stick 4K es un 40 % más potente, las apps se inician más rápido y la navegación es más fluida.

Colores vívidos y muy realistas con 'Dolby Vision', HDR10, HDR10+ y audio inmersivo 'Dolby Atmos'. ¡Toda una experiencia sin salir de casa! Este 'Fire TV Stick' con Wi-Fi 6 te proporciona una conexión con menos congestión de red, por lo que disfrutarás de una reproducción en streaming y videojuegos en línea más fluidos. Para poder beneficiarte de las ventajas del Wi-Fi 6, necesitarás un rúter compatible, pero el 'Fire TV Stick 4K Max' también es compatible con protocolos anteriores de wifi. Disfruta de tu contenido favorito en 'Prime Video', 'Netflix', 'YouTube', 'Disney+', 'Apple TV' y más.

Mira en directo noticias, deportes y series que no te puedes perder o reproduce millones de canciones con servicios como 'Amazon Music' y 'Spotify'. Por último, con solo pulsar un botón, podrás pedirle a Alexa que busque contenido, que lo inicie o que controle la reproducción.... ¡Todo a través de tu voz!

Ahorra 50 euros en el Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+128 GB, 6,67"

El Xiaomi 11T potencia las reconocidas tecnologías de la cámara de Xiaomi a lo grande. Equipada con una cámara gran angular de 108 MP, telemacro 2x y gran angular de 120°, te permite capturar tanto clips rápidos como películas cinematográficas desde la palma de tu mano.

Este modelo cuenta con una pantalla plana 'AMOLED' de 6,67'' y 120Hz equipada con 'TrueColor', que permite a los usuarios redescubrir la magia del cine desde un smartphone. Su brillo de 1000 nits significa que tu contenido siempre será nítido. La pantalla 'AdaptiveSync' de 120 Hz puede alcanzar una tasa de muestreo táctil alta de 480 Hz, adecuada para ofrecerte una ventaja competitiva mientras juegas. Ahora, por 449,99 euros.

Braun Series 7 Afeitadora Eléctrica por 125 euros menos

Afeitadora eléctrica con adaptación de 360° para un afeitado fácil incluso en las zonas complicadas. La Series 7 cuenta con la tecnología 'AutoSense', que detecta y adapta la potencia a la densidad de la barba. Viene equipada con una batería de iones de litio con hasta 3 semanas de autonomía (50 min) y carga rápida en 5 min: suficiente para un afeitado. Además, es resistente al agua para usarla en seco y mojado.

Apple Watch Series 3 con GPS, por muy poquito más de 200 euros

Tener un 'Apple watch' por muy poquito más de 200 euros es una oportunidad que muy pocas veces aparece y que no es bueno dejar pasar. Ni siquiera si estamos hablando de un modelo de la serie 3, que si bien no es la 6 con sus avances en salud, no deja de ser muy parecido en casi todo lo demás. Y sin olvidar que tiene Sensor óptico de frecuencia cardiaca.

Si como es el caso estamos hablando de este modelo GPS, recordar que permite hacer llamadas y mandar mensajes desde la muñeca. Puede almacenar y reproducir música, podcasts y audiolibros y con su procesador de doble núcleo incorpora tendencias de actividad, control de ciclos y el 'App Store'' en tu muñeca.

Waterpik Ultra Irrigador con un 40% de descuento, una oferta top en salud este Black Friday

El modelo 'Waterpik Ultra WP-100' es compacto y permite elegir entre 10 posiciones distintas de presión. Tiene un depósito cubierto e integrado, con una capacidad de 600 ml que permite la irrigación bucal durante 80 segundos, y un compartimiento superior exclusivo y ventilado para guardar las boquillas. Gracias a la aplicación directa de un chorro pulsátil de agua u otra solución, el Irrigador 'Waterpik Ultra WP-100' elimina el 99,9% del 'biofilm' oral de zonas donde los otros aparatos no pueden llegar, en tan sólo 3 segundos.

Ofrece una limpieza intensa de las coronas, implantes y aparatos de ortodoncia fija, a la vez que facilita el acceso a las bolsas periodontales y otras área de difícil alcance. Proporciona una agradable sensación de higiene y frescor... ¡así lo avalan sus más de 12.000 valoraciones! Además, reduce el sangrado y mejora la salud de las encías, evita la aparición de caries, controla la inflamación de las encías y la gingivitis.

600 euros de rebaja en el portátil ultraligero LG Gram 14Z90P

LG gram es un portátil ultraligero y con batería de hasta 18,5 horas de autonomía; ideal para llevártelo de viaje, teletrabajar o estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. La pantalla de LG gram, con ratio de aspecto 16:10, incorpora un novedoso panel IPS y una resolución de 1920 x 1200 pixeles. Cuenta con un diseño ultra compacto gracias a sus marcos más finos y su tamaño de 14'' en el cuerpo de un 13,3''.

Además, en su mejora del diseño, incorpora una bisagra invisible que lo convierte en un portátil más elegante y funcional. Cuenta con lector de huellas dactilar integrado en el botón de encendido/apagado, un nuevo Touch Pad más amplio y preciso y un teclado con retroiluminación donde se ha mejorado el tamaño y el recorrido de las teclas.

LG gram ha sido certificado por Intel en la plataforma 'EvoTM' al incorporar los nuevos Procesadores de 11a generación y la nueva Gráfica Iris Xe para trabajar con contenido 4K UHD con máxima fluidez. Incorpora una memoria 'RAM' ultrarrápida, disco duro 'SSD de 1TB NVMe' con doble ranura para ampliar hasta 4TB; permitiendo añadir recursos a tu equipo cuando lo necesites.

En cuanto a conectividad, se ha incluido más de 7 puertos en un grosor de tan solo 16,8mm. Entre dichas conexiones, cuenta con un USB-C con 'ThunderboltTM 4' incorporado, que permite una velocidad de transferencia de datos de 40Gbps. Por último, el LG gram es uno de los portátiles más silenciosos y eficientes térmicamente del mercado, gracias a la optimización del sistema de ventilación, que permite mover un 50% más de caudal de aire que generaciones anteriores.