Los 5 bolsos de la nueva colección de Bimba y Lola que van a arrasar esta primavera

El acolchado en verde lima se va a convertir en tu nuevo mejor amigo de la temporada.

UXÍA B. URGOITI

La primavera ya está casi aquí. En menos de 20 días la tendremos en nuestro calendario de manera oficial la nueva estación y sinceramente, ha sido un invierno muy largo, así que nos morimos de ganas por su llegada. Nuestro armario está más preparado que nosotras. Lo hemos llenado con todas las tendencias de las que nos hemos ido enterando, desde las minifaldas hasta los vaqueros de colores. Ahora tenemos que poner el foco de atención en los complementos. Mucha gente les quita importancia, pero lo cierto es que los accesorios, bien elegidos, son los que te levantan un 'look' o hacen que pase al olvido. El caso es que el rey de los accesorios es y será siempre el bolso, y nosotras ya estamos buscando el que vamos a lucir en los próximos meses.

Si tu idea es comprarte un modelo moderno, 'trendy' y original, pero sin dejarte los ahorros de media vida, tienes que mirar sí o sí en Bimba y Lola. La marca gallega se ha hecho famosa por sus bolsos, que cada temporada mejoran en calidad y diseño. Los que han creado para esta primavera son una verdadera locura, por eso te hemos hecho una pequeña selección de nuestros cinco favoritos, para que lo tengas un poco más fácil.

Bolso de Bimba y Lola en color lima acolchado

Este modelo va a darle el toque de luz y color que necesita cualquier 'look' cuando llega la temporada de primavera. Hay que decir adiós a los colores que han llenado el invierno, los grises y los marrones, y empezar a llenar nuestro armario de tonos que dan mucha vitamina.

Bolso de Bimba y Lola con cadena

Nos chifla el color de este bolso, un coral tirando a rosa chicle maravilloso, pero es que además, ya sabrás que las cadenas van a ser uno de los detalles imprescindibles en este accesorio para esta próxima primavera.

Bolso de Bimba y Lola en el color del 2022

No somos nosotras, sino Pantone quién ha decidido que este 'Very Peri' sea el color del año 2022. Lo cierto es que nosotras estamos encantadas porque nos va a pegar con todos nuestros 'looks' de la próxima primavera. Este modelo de la firma gallega en tamaño 'shopper' te va a permitir llevar contigo todo lo que quieras, incluso te valdrá como maleta de fin de semana.

Bolso de mano de Bimba y Lola

Si para esta primavera no te importa tanto el tamaño y lo que buscas es un modelo original y llamativo, este es el que necesitas. Está realizado en piel y con un rojo tan intenso que va a ser el protagonista de todo lo que te pongas. Es ideal si lo que quieres es darle un toque de color a un 'outfit' negro o poco vivo.

Bolso de fiesta de Bimba y Lola

Este bolso nos lleva llamando desde hace varias semanas. Es ideal para un 'look' de fiesta o para llevarlo todos los días, es decir, es el accesorio 24/7 porque no tendrás que cambiarlo nunca. Es una verdadera preciosidad.