El bikini perfecto para chicas con mucho pecho existe y Erea Louro tiene la guía para encontrarlo

Un verano más, la estilista e 'influencer' Erea Louro nos da las pistas para acertar con un top de bikini que sujete y realce el pecho grande (y nos muestra sus favoritos de esta temporada).

SILVIA VÁZQUEZ

Cuando tienes mucho pecho, encontrar un bikini adecuado puede convertirse en todo un reto o, como bien dice Erea Louro, en "una locura y una misión imposible". Como ella misma apunta, el gran problema es que la mayoría de las tiendas no contemplan las tallas y copas más grandes en sus diseños y, en muchas ocasiones, las que sí lo hacen se limitan a modelos básicos, sin demasiada gracia.

Cansada de la odisea de cada verano, la 'influencer' lleva varios años elaborando su propia guía para encontrar el bikini perfecto para pecho grande. ¿El objetivo? Dar con tops que sujeten y realcen, pero que al mismo tiempo sean cómodos y bonitos. Y, aunque todo "es cuestión de probarse" y, obviamente, de los gustos personales de cada una, la estilista ha compartido algunos consejos muy útiles y varios modelos que fichar si tienes mucho pecho. ¡Anota!

Lo primero que debes tener claro es que existen varios tipos de sujetadores de bikinis aptos para mujeres con pecho grande, pero todos tienen beneficios y contras. Por ejemplo, los clásicos bikinis de triángulo sientan bien porque realzan, pero no son la mejor opción para disimular el volumen de esa zona del cuerpo (si es lo que deseas). Eso sí, desde que Erea nos explicó este truco para atarlos, ya nunca nos hacen daño en el cuello, que era probablemente el mayor problema de este tipo de patrones.

La mejor parte es que la variedad de bikinis de triángulos es bastante significativa. Ella propone varios modelos, como el de Women'secret que aparece en la foto de apertura de este artículo, con aro y tirante ancho, dos elementos que contribuyen a una mayor sujeción; o los de Ory y Carey, dos firmas quizás menos conocidas y ambas "especializadas en copas más grandes".

También hay opciones para chicas con mucho pecho en tiendas como H&M, para las que Erea nos da un truco: buscar bikinis que se abrochen con un lazo a la espalda en lugar de con el típico cierre de hebillas; así podrás comprar una talla lo suficientemente grande como para que tu cubra todo lo quieras del pecho y "apretarlo mucho en la espalda".

Otro modelo a tener en cuenta son los bikinis bandeau, como el de Etam que aparece en el vídeo, "con ese efecto horizontal que, al tapar el canalillo, disimulan el pecho", asegura. Tanto es así que este verano se ha animado incluso con un bikini de Zara de estas características y tan bonito que podría usarse como top de calle; y aunque, señala, "no es el que mejor sujeta,", valora "la relación calidad-precio-diseño" del mismo.

- Las mejores compras en bikinis y bañadores si sabes bucear en las rebajas

- Un bikini o bañador para cada tipo de cuerpo. Así es tu prenda de baño perfecta

Además, Erea Louro ha aprovechado la ocasión para recomendar la firma de baño Eres, que pertenece al grupo Chanel y, aunque avisa que "supone un precio más elevado" (cada pieza de uno de sus bikinis oscila entre los 130 y los 270 euros), afirma que merece la pena probarla: "Es la primera vez que me pruebo un montón de bikinis y bañadores de una marca y me sientan bien todos", confiesa. Su elección es un modelo de forma triangular, que "realza y sujeta muy bien aunque no tiene aro y está hecho con una tela muy finita, como una segunda piel, que se adapta a la perfección a cada cuerpo", explica.

¿Quieres más? Mira este shopping de prendas de baño reductoras y moldeadoras.