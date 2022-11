12 básicos de Zara perfectos para combinar con todas las tendencias de otoño

Conforma un fondo de armario excepcional con los básicos de Zara y crea 'lookazos top' esta temporada.

Cecilia Franco

La clave del éxito de un buen armario tiene mucha relación con cómo está conformada la base. Porque por mucho que nos fascinen todas las novedades de nuestras tiendas 'low cost', debemos ser prudentes a la hora de invertir en lo nuevo de nuestro armario y analizar muy bien cuáles son las prendas que merecen la pena su inversión en tiendas como Zara.

Ya es conocido por todas la capacidad que pueden llegar a tener ciertas prendas. Pero ahora que estamos arrancando la temporada y haciendo el cambio de armario, somos aún más conscientes de todo lo que una buena selección puede aportar a nuestro día a día.

La nueva colección de Zara hemos de reconocer que nos está haciendo la vida muy fácil. La firma tiene muy claras cuáles son las reglas básicas de una 'fashionista'. Por un lado, recalcar mucho las tendencias y, por otro, tratar de ofrecer básicos que fusionen muy bien hasta con las ideas más complicadas.

Lo cierto es que el gigante 'low cost' ha corroborado en más de una ocasión la fuerza que las prendas básicas tienen en un armario. Es más, es que son una parte fundamental del éxito y la base que ayudará a que un armario sea rentable y, por supuesto, versátil.

De hecho, es que aunque todas las tendencias de Zara son una fantasía, si nos paramos a pensar, nos daremos cuenta que efectivamente tienen un componente de básicos enorme. Porque ahora muchas tendencias surgen de ese mundo de básicos y, por ello, su fusión conquista a todo buen fondo de armario.

Sabemos que en ese fondo no podrán faltar este otoño unas bonitas botas básicas, como tampoco puede faltar una amplia gama de jeans básicos, camisas básicas y jerséis de punto. Todas estas prendas serán el punto de partida de ese armario cápsula que tanto deseamos crear. Y es que a partir de todas estas ideas nos daremos cuenta que es mucho más fácil combinar, que las composiciones pueden llegar a ser infinitas y que, además, nos ayudará atrevernos con la incorporación de prendas máxima tendencia que reconviertan nuestro look.

Así que, evidentemente, ya no tenemos más excusas para no invertir en estas prendas básicas que nos ayudarán a conformar looks 'top' y que nos harán crear un 'mix and match' perfecto para vestir bien a lo largo de todo el otoño.