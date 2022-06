10 compras básicas en las rebajas de verano de H&M por menos de 15 euros

No hace falta que te dejes todo el presupuesto si sabes qué comprar. La marca sueca te lo pone muy fácil.

UXÍA B. URGOITI

Antes de volvernos locas con las rebajas, cosa que a nosotras nos pasa muy a menudo, tienes que pararte, abrir tu armario y decidir qué es lo que realmente necesitamos y luego, cuando ya tengas todos los básicos que necesitas, empezar a comprar tendencias como si no hubiera un mañana. Hacerse una lista de prendas no es de frikis ni de enfermas del orden, es de personas organizadas que quieren invertir en moda y no malgastar el dinero en algo que nunca se van a poner. Puede que la moda diga que los vestidos 'cut out' son lo más, pero si tú no te ves luciendo uno, por muy barato que lo encuentres en las rebajas, será una compra inútil. Nosotras queremos ayudarte a hacer las 10 compras perfectas en los descuentos de H&M, que ya están a tope.

Conseguir un armario en el que estén todos los básicos de una temporada, e incluso atemporales, es una de las mejores decisiones que puedes tomar. ¿Cómo se consigue? Pues comprando todos esos diseños con los que consigues, sin importar mucho en que estación del año te encuentres, 'looks' fáciles y sencillos de crear, esos que sabes que nunca te van a fallar. La idea es que dejes las compras de temporada, las que son súper tendencia para otro momento y te hagas con esas prendas que sabes que cuando se estropeen del uso, te va a dar una pena inmensa.

Y ahora nos vas a preguntar: ¿y cuáles son esas prendas? Tranquila, la respuesta es fácil y nosotras te vamos a hacer la lista perfecta de todo lo que debe tener un armario cápsula de verano: una camisa blanca, un vestido estilo camisero, unos vaqueros que combinen con todo, un LBD y unas sandalias son los cinco primeros diseños que debes buscar, además de alguna prenda de lino y un top algo más arreglado para las noches de fiesta. Con esto ya puedes crear lo que quieras en cuanto a 'outfits' de temporada se refiere.

Como en H&M ya han empezado su periodo de rebajas y somos las fans número uno de la firma sueca, allí nos hemos ido en búsqueda de los mejores básicos rebajados y tenemos que decir que nos hemos llevado una grata sorpresa ya que hemos encontrado las mejores opciones para crear un armario de estas características. Y además, a un precio inmejorable porque algunas de estas prendas ya están rebajadas, y las que no, no llegan ni a 15 euros, por lo que no puedes dejar pasar esta oportunidad. Toma nota de nuestra selección.