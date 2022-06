Si quieres potenciar tu silueta este verano, ahora podrás hacerlo con tu ropa de baño gracias a los diseños de la firma de Ysabel Mora, que se caracterizan por sus innovadores patrones y la calidad de sus tejidos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Sabemos que encontrar prendas de baño que sienten como un guante no es tarea fácil y mucho menos en un momento en el que los bañadores y bikinis se han convertido en moda en sí mismos. Es decir, las marcas de baño crean diseños que encajan mejor en un look de día o de noche, que para tomar el sol tumbada a la orilla del mar. Más que nada porque la mayoría están repletos de cortes, detalles y escotes con los que no podrás llegar a presumir nunca de bronceado.

La solución a este problema es buscar más allá de las tendencias y encontrar el modelo que mejor se adapte a nuestra silueta. Es decir, aquellos que realcen las zonas de tu cuerpo que más te gusten y disimulen las que no te gustan tanto. ¿La solución? La ropa de baño reductora. Este tipo de bikinis y bañadores cada vez son más comunes, y por suerte si quieres una prenda que moldee ya no tienes que renunciar a que tenga un diseño bonito, como pasaba en los comienzos de estas piezas.

Ahora gracias a firmas como Ysabel Mora, encontrar tu bikini o bañador perfecto es más sencillo que nunca, ya que tienes un montón de opciones diferentes entre las que elegir. De hecho, lo difícil será quedarte solo con uno.

No todo es cuestión de tripa

Aunque cuando pensamos en ropa de baño moldeadora nuestra cabeza se va automáticamente a imaginar bañadores y bikinis de efecto vientre plano, para muchas mujeres el verdadero dilema es encontrar partes de arriba que se ajusten al tamaño de su pecho, pero sin sacrificar un diseño bonito por el camino. Por eso, si lo que necesitas es un bikini reductor para el pecho, que te permita lucir el escote que más te guste pero estando cómoda y con cero preocupaciones, también hay un montón de opciones diferentes entre las que elegir, que cubran todos los tamaños de copa, para llegar a todos los tipos de cuerpo y de mujer.

Te dejamos con una muestra de nuestros favoritos.