Un bikini o bañador para cada tipo de cuerpo. Así es tu prenda de baño perfecta

Porque por mucho que las tendencias intenten imponernos un bikini o un bañador, puede que nuestro cuerpo se niegue a lucirlo. Toma nota de lo que mejor te va a quedar para lucir perfecta a la orilla del mar o en el borde de la piscina.

UXÍA B. URGOITI

No seremos nosotras las que te digamos que no sigas las tendencias. Aquí amamos la moda y todo lo que ella dicta solemos seguirlo a rajatabla. Pero también te aconsejamos, e intentamos aplicarlo en nosotras mismas, que no te vuelvas loca, si algo no te gusta o no te sienta bien, por mucho que las 'insiders' de moda lo lleven o no pares de verlo en las tiendas, no tienes que lucirlo. Un armario 'cool' es con el que tú te sientes cómoda y feliz, y eso es lo que de verdad te hará lucir estilazo.

Y este consejo dónde más tienes que aplicártelo es en el tema de encontrar tu bañador y bikini para este verano 2022. Para nosotras enfrentarnos a la búsqueda del traje de baño perfecto es un verdadero reto. Porque ¿Quién no se ha sentido desanimada a la hora de ponerse por primera vez en la temporada delante de un espejo con este bikini o bañador que tenías idealizado? Pues lo que nosotras queremos es que esa misma imagen en vez de ponernos tristes, ya que estamos blancas y además puede que tengamos un kilito de más, nos anime. Debe ser la pieza que luzcas la que se adapte a tu cuerpo y realce tus virtudes, que son muchas, solo hay que encontrar el que sea perfecto para tu silueta. Nosotras queremos ayudarte.

Para las caderas anchas

Sabemos que J.Lo no es un ejemplo de cuerpo normal, a sus 50 años, está increíble. Pero en parte se debe a que sabe sacarse todo el partido del mundo y lucir su cadera con estilazo gracias a bikinis de tiras, que sean estrechos en esa zona y que hagan pasar desapercibida esa parte del cuerpo,

Nosotras hemos encontrado en Etam el bikini perfecto para disimulas las caderas anchas y se trata de un modelo que ha lucido para su campaña de esta temporada, la actriz Blanca Suárez.

Si eres de las que prefieren el bañador, lo que tienes que buscar es un modelo que no llame la atención en la zona de la cadera, un buen ejemplo es este de Women'Secret con corte al pecho y que además es reductor.

Caderas estrechas

Las mujeres que tienen esta silueta están de enhorabuena esta temporada porque lo que mejor les sienta es justo lo que se lleva en moda de baño. Bikinis de braga alta o bañadores cut out serán sus mejores aliados para lucir curvas en la orilla del mar o al borde de la piscina, como bien sabe Kaia Gerber.

Para Calzedonia, una de nuestras marcas favoritas a la hora de elegir en verano un bikini, la braga alta es la tendencia en su nueva colección. La tienes en muchos modelos pero a nosotras nos ha encantado este diseño que además, es 'cut out'.

En el diseño de bañadores ocurre lo mismo, las de caderas estrechas son afortunadas porque los cut out están en todas las tiendas en todas las versiones que te puedas imaginar. Nosotras nos hemos enamorado de este diseño tan especial de Ysabel Mora con lunares y una pequeña abertura debajo del pecho.

Poco pecho

Encontrar un traje de baño que realce tu busto suele suponer todo un reto. La mejor alternativa para dar forma a un pecho pequeño son los escotes push up, balconette o con relleno, que ayudan a realzar el escote y dar un extra de volumen. Rocío Osorno usa mucho este truquito para realzar su pecho.

Este modelo de Triumph es perfecto para resaltar el volumen del pecho gracias a su efecto cruzado y su estampado de flores.

Pechos grandes

Vas a tener que olvidarte de los bikinis XXS ya que necesitas la mejor sujeción para no desbordarse en cualquier movimiento bajo el agua. Por eso Erea Louro siempre lleva partes de arriba con refuerzo o bañadores que le aseguren estar cómoda en cualquier lugar.

Nosotras hemos encontrado en Decathlon el bañador perfecto para sentirnos cómodas, elegantes y bellas en nuestros baños de verano. Es una prenda reductora que te hará lucir tipazo y sobre todo, te dejará libertad de movimiento. Se trata de la súper venta del verano de la firma de deporte francesa.

Pero también puedes lucir bikini si es lo que te gusta. En Oysho hay varios modelos que te pueden servir a tener esa misma sensación de seguridad que te da un bañador cuando tienes el pecho grande.

Ahora ya sabes que buscando lo que tu silueta necesita encontrar el bañador o bikini perfecto para tu cuerpo es mucho más sencillo.