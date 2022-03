El bañador que nos hará soñar a TODAS (porque es talla única) con los días de verano

Puede que en la calle esté lloviendo, pero nada nos impide usar nuestra imaginación para situarnos a la orilla del mar con este modelo de Etam que te nos va a ser bien sí o sí, ya que es la misma talla para todas. Da igual cómo sea tu cuerpo, este modelo es para ti.

UXÍA B. URGOITI

Sí, somos conscientes. De hecho, hemos dudado mucho si publicar este artículo hoy teniendo en cuenta que en la calle no para de llover. Te hemos contado cómo debes llevar las gabardinas y qué botas de agua comprar, pero no estábamos seguras si debíamos hablarte de trajes de baño con la que está cayendo ahí fuera. Pero luego, nos lo hemos pensado mejor y hemos decidido que justo por eso, por la lluvia, este es el mejor día para subirte el ánimo y llevarte unas semanas en el futuro, cuando estés disfrutando de la orilla del mar y las gotas sean un mero recuerdo en tu cabeza.

Y es que no podíamos guardarnos más esta noticia en el tintero, Etam ha lanzado un bañador talla única, un verdadero riesgo y una proeza. Ya habíamos visto los vaqueros 'one size' de Stradivarius, pero nunca pensamos que en moda baño fuera posible algo así. Bikinis y trajes de baño que nos sirven a todas, no importa como sea tu figura, estos modelos te van a quedar perfectos.

Para esta primavera-verano (porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y promete buen tiempo) la firma francesa ha creado una línea entera de baño que promete adaptarse a cualquier silueta femenina. ¿Cuál es la clave? Pues el tejido en el que están realizados, que se estira y se transforma para ajustarse a la silueta que lo luzca.

El tejido mágico del que está hecha toda esta línea está texturizado que, en palabras de la firma francesa, es 'extensible hasta el infinito'. Es decir, que aunque de primeras nos parezca que la pieza de baño es pequeña, debes confiar en su elasticidad. Estos bañadores y bikinis, insisten desde Etam, enfatizan las curvas y reafirman la silueta. Por lo que al bikini respecta, cuenta con un sujetador reversible y una parte de abajo con un tiro modulable para llevar más o menos alto. Atesoran 'una versatilidad sin precedentes', nos cuentan desde la firma.

Para esta primera línea Etam ha creado diseños monocromos, sin estampados. Los puedes encontrar, tanto los bikinis como los bañadores en tres tonos ideales: negro, teja y azul turquesa. Seguro que si la idea de una prenda de baño que nos sirva a todas encaja entre las clientas, se atreverán a diseñar con otros colores y dibujos.

Lo que está claro es que esta idea tan genial de la firma francesa nos quita el quebradero de cabeza de cada temporada de pensar si nos va a entrar o no el bañador o bikini que nos gusta. Este modelo te va a quedar bien sí o sí, así que ya puedes ir dejando la dieta porque la operación bikini queda anulada.

No lo pienses más y dale una oportunidad al bañador que te va a quitar la lluvia de la cabeza y del ánimo.