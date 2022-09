Aún es tiempo para amar el bañador de Paula Echevarría de Primark

El diseño de naranjas inspirado en la costa Amalfitana que no has dejado de ver en Instagram en las últimas semanas ha entrado también en el armario de la actriz.

Julia García

Puede que ya hayas entrado de lleno en modo "vuelta al cole" y tus horas de playa hayan pasado a mejor vida, pero no por ello hay que olvidarlas. Recordar los buenos momentos siempre resulta sanador y por eso Paula Echevarría nos proponía en las últimas horas un reto. "¿Volveríais a lo que estabais haciendo hace una semana?", preguntaba la actriz en su perfil de Instagram a sus 3,6 millones de seguidores con una galería de imágenes en las que aparecía ella jugando con su hijo Miguel en la playa de Candás. Su respuesta la tiene clara: "Volvería con los ojos cerrados", escribía.

No nos extraña en absoluto que ese fuera deseo viendo el planazo del que disfrutaba durante sus vacaciones familiares antes de regresar a Madrid para retomar la rutina y comprobando que entonces no necesitaba ni siquiera complicarse demasiado a la hora de elegir look porque le bastaba un moño, unas gafas de sol y un buen bañador para pasar el día a lo grande.

No es un bañador cualquiera el que lucía en sus últimos días de descanso como puedes comprobar. Podíamos decir que es EL BAÑADOR. Pertenece a la colección inspirada en la Costa Amalfitana que Primark lanzó a comienzos del verano con mucho éxito la cual, además de piezas de baño, tiene camisas, vestidos, faldas y hasta accesorios con dibujos que beben de la estética propia de esa idílica zona italiana.

De entre todas las prendas de esta colorida línea ha sido este bañador con naranjas estampadas de escote con aros aros y finos tirantes uno de los que más hemos visto en Instagram en los últimos tiempos, por eso era de esperar que, como fan de la marca que es –no se ha quitado unos vaqueros de silueta mom de Primark en toda la temporada– Paula Echevarría también iba a lucirlo como merece antes de que arranque el otoño.

No sabemos si aún estarás a tiempo de conseguir en alguna tienda de Primark con este fotogénico bañador cuyo precio es de 14 euros teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, pero puede que con un poco de suerte llegues a hacerte con él y tener así ya algo que poder estrenar la temporada que viene. Ser previsora siempre es una buena idea.