El bañador de Oysho con el que parecer más morena lo tiene María Fernández-Rubíes

Su color vitaminado y su diseño minimalista lo han convertido en uno de los modelos más favorecedores para el verano.

Julia García

¡Atención, fichaje! Si estás ultimando tu maleta para las vacaciones y aún no has incluido en ella un bañador que merezca la pena, estás a tiempo de hacerte con uno que es una muy buena inversión. No está rebajado –si quieres opciones tiradas de precio puedes consultar estas propuestas que preparamos en Woman hace unos días– puesto que acaba de llegar a las tiendas de Oysho, pero ha sido verlo entre las novedades de la página web de la firma del grupo Inditex y sentir un auténtico flechazo.

No vamos a engañarte, no hemos llegado a él por casualidad. Ha sido María Fernández-Rubíes quien nos lo ha descubierto. Ella que lleva desde que se inició el verano presumiendo de una escogida y envidiable colección de ropa de baño, acaba de añadir a su armario un modelo que es perfecto para quienes tienen como objetivo presumir de moreno en esta época del año.

Su color vitaminado es la mejor de las opciones para aquellas personas que buscan potenciar aún más el efecto bronceador ya que estamos hablando de un naranja intenso que es, además, máxima tendencia esta temporada tanto en el mundo de la moda como en el de la belleza. Pero no solo debería gustarte porque parece que en esta tonalidad logra que los efectos de los rayos del sol se noten más en la piel y llenen a esta de luz, también porque gracias a su intensidad nos hace salir de la rutina en lo que a bañadores y bikinis se refiere.

Si te fijas bien, su diseño es minimal puesto que es liso, de tirantes finos y con discreto escote en uve, como el del clásico diseño negro atemporal y versátil que sienta bien a cualquier edad, pero al estar confeccionado en naranja le da un aire completamente diferente nada sobrio. Además, aunque en la fotografía que María Fernández-Rubíes ha compartido con él puesto no se aprecia, el bañador deja parte de la espalda al descubierto ya que sobre ella solo descansa una delgada lazada que le añade aún más atractivo.

Convence, ¿verdad? En Oysho están tan seguros del éxito que va a tener este bañador que lo han declinado en otros dos colores diferentes para así poder contar con un mayor abanico de opciones entre las que elegir si vas en busca de un modelo de líneas simples pero muy pensadas para sentar de miedo. En todos los casos su precio es de 29,99 euros.