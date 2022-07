El bañador en cuestión es de Amazon, está disponible en cuatro modelos ¡y lo queremos para nuestra maleta de vacaciones!

IRATXE PLAZA

Renovar los bikinis y bañadores verano tras verano es ya un gesto convertido en rutina. No hay vacaciones sin helado y sin traje de baño nuevo. Tras contarte las tendencias en moda de baño, los bikinis perfectos para bajitas o los que mejor pecho hacen y disimulan tripa; llega el turno del bañador reductor.

Una pieza que arrasa en Amazon y que no querrás quitarte en todo el verano ya que te hará tipazo. ¿El motivo? Su efecto reductor en la zona de la cadera con la que conseguirás disimular la tripita (si es que tienes y quieres). Un objetivo que se consigue por el tipo de silueta del bañador, tipo pin-up. Una estética basada en equilibrar la figura marcando la cintura y subiendo el pecho con la idea de aumentar visualmente su tamaño.

Se trata de una pieza disponible ya solo en dos colores (negro y azul) y en dos tipos de estampados (lunares y flores). Su éxito ha conseguido que se agote en 12 modelos y solo queden cuatro opciones que puedes comprar en Amazon. El precio, 25,70 euros y, de momento, hay una gran variedad de tallas, que por cierto recomiendan que pidas la tuya habitual.

La clave está en su tejido elástico y el efecto drapeado, con el que consigue moldear la figura, y en la copa de alambre del sostén que levanta y realza el pecho. Ventajas que no defendemos nosotras sino que las abalan los más de 2.400 comentarios que acumula el bañador en Amazon.

Cómo combinar el bañador efecto reductor que todas quieren

Una de las ventajas de renovar tus bañadores cada verano es su doble uso: no solo puedes lucirlos para disfrutar de una jornada en la playa, en la piscina o de un paseo en barco sino que puedes llevarlos a modo de body. Su versatilidad es infinita y combina con faldas y pantalones de todo tipo de corte.

Sara Carbonero luce su bañador a rayas, de estética navy con pantalón negro, de tejido fresquito tipo chino. Una opción perfecta como working look.

Laura Matamoros, sin embargo, luce un body tipo bañador que combina con shorts negros y deportivas blancas.

Paula Ordovás con total look blanco también se decanta por el body tipo bañador, que luce con pantalón cargo, de tiro alto y corte recto.

Si todavía no has encontrado un bañador que estilice tu silueta y, además, puedes lucirlo no solo como ropa de baño sino para completar un look de street style, te proponemos siete modelos para que elijas el que más te guste.