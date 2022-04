Las bailarinas que visten más que unos tacones para cualquier 'look' de invitada son 'Made in Spain

Porque el protocolo de los eventos a cambiado mucho en los últimos años y ya nadie espera que te subas a unos tacones para ir elegante. Estos dos modelos son perfectos para cualquier boda, bautizo o comunión.

UXÍA B. URGOITI

Una de las pocas cosas que tenemos que agradecerle a la pandemia es que el tema de los protocolos en los eventos se ha relajado mucho. Tenemos tantas ganas y estamos tan contentos de poder celebrar cosas, que nos importa muy poco lo que digan las normas. Las tendencias han invadido un espacio que antes estaba vetado para lo que estaba de moda o no, a una boda, bautizo o comunión había que ir vestido con unas normas y estás no estaban dentro del juego de las corrientes de la moda. Pero eso se ha terminado y ahora es casi más importante ir 'trendy' que correcta.

Entre esas leyes no escritas de los eventos que han desaparecido está el mito de que cualquier mujer menor de 50, para ir elegante, tiene que ir subida a unos tacones y cuanto más altos mejor. Pues eso se acabó y ahora, un zapato plano bien elegido puede ser más chic y sofisticado que muchos salones e incluso que cualquier stiletto.

Nosotras queremos disfrutar de la boda que tenemos esta primavera y una vez que ya tenemos nuestro 'look' de invitada, estamos buscando el calzado ideal. Lo tenemos claro, esta vez queremos bailar hasta la madrugada y no queremos que un dolor de pies nos lo fastidie, así que nos hemos ido directas a buscar unas bailarinas que nos den ese toque elegante y la comodidad que tanto amamos. Para encontrar esas dos características, no hay que irse muy lejos, en Menorca y de la mano de Pretty Ballerinas, tenemos las mejores opciones.

El problema es que ahora tenemos que decidirnos por dos modelos. Bueno, en realidad es el mismo en dos versiones. Con el nombre de Ella, que se distingue de las demás por su característica puntera en pico, son dos bailarinas preciosas, que te van a combinar con cualquier 'look' porque unas son en tonos negros y la otra en claro.

Nuestro primer amor está hecho en un tejido que amita al sofisticado plumeti, con un gran lazo de rafia y es destalonada, una de las tendencias más fuertes para esta temporada en cuanto a calzado se refiere. Si solo con verlas no te has enamorado, lo harás cuando te enteres que están hechas a mano y con material reciclado. Eco e ideales, no se les puede pedir mucho más.

Y nuestra segunda opción, que también valdría para cualquier novia que quiera ser original el día de su boda, es el mismo modelo Ella, pero hecho en red bordado con rafia, lo que las hace especiales y súper de moda, ya que los materiales naturales han vuelto con mucha fuerza esta primavera-verano.

Ahora solo tenemos que decidirnos por cuál una de las dos. ¿Cuál te gusta más a ti? Y si quieres hacerlo al revés, es decir, ya tienes las bailarinas y ahora buscas con qué combinarlas, aquí te dejamos algunas ideas de Mango.