Te sentirás imparable con las bailarinas que ha estrenado María García de Jaime

Controla los tiempos de tu día a día y no te pierdas ningún plan con las bailarinas más elegantes y cómodas del mercado.

Cecilia Franco

En algún momento hemos tenido pequeñas crisis frente al armario. En esos días en los que tenemos que ir a la oficina y ademas hacer mil recados, nos cuesta mucho dar sobre todo con el calzado adecuado. Sabemos lo importante que es seleccionar entre ellos. Queremos andar cómodas y María García de Jaime nos ha revelado su secreto para llegar a todo cómodas y elegantes.

Hemos reconocido en algún momento la obsesión que sentimos entre los bolsos y los zapatos. No podemos vivir sin ellos, pero lo cierto es que en esos días en los que nuestra agenda está a tope, necesitamos que al menos los zapatos además de ser nuestros favoritos, sean comodidad en estado puro.

Amamos las botas, los taconazos y todas las tendencias en calzado que se pongan por delante, pero nada incalculable con lo que sentimos hacia las bailarinas, o también conocidas como manoletinas.

Ya adelantamos que las bailarinas iban a ser el calzado protagonista de la temporada y lo cierto es que estamos encantadas. ¡Lo tienen todo! Son cómodas, estilizan muchísimo las piernas, combinan con cualquier look y podemos tenerlas en cientos de colores y estampados. Esta pieza femenina, cómoda y dulce tiene conquistadas a las expertas en moda y de hecho es que en su versatilidad está la clave de su éxito.

"Últimamente siento que la vida va demasiado deprisa, me veo desde fuera corriendo de un lado para otro intentando darlo todo con cada cosa, haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, intentando ser buena madre, mujer, hija y siento que hay cosas y días que no llego a todo lo que me gustaría, pero la intención es lo que cuenta y de vez en cuando hay que parar para respirar" , todas hemos tenido esa misma sensación, pero elegir un buen calzado nos puede ayudar a disminuir esa sensación y a que nuestros pies marquen los tiempos. Porque somos imparables y solo necesitamos unas bailarinas como las que nos muestra María García de Jaime.

Este modelo 'My mum' pertenece a la firma Quiero unas Bobo’s y su corte ovalado característico de la firma de puntera estrecha noventera te ayudará a sentirte cómoda, a verte más estilizada y a sentir la máxima sujeción en tus pies. Justo todo lo que buscábamos para disfrutar del camino y superar los días más frenéticos con éxito.