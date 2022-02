Armario dopamina: prendas de colores que alegrarán tu día a día

Es una de las tendencias más potentes de 2022 y promete llenar nuestro armario de colores alegres y prendas nada aburridas. ¿Quieres descubrir el 'dopamine dressing'?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Hay tendencias que no se pierden con el paso de las temporadas, y otras que se van durante un tiempo para volver a nuestra vida con más fuerza que nunca. Es el caso de la tendencia del color block, que en 2022 viene convertido en lo que los que más saben de moda han denominado 'dopamine dressing' o armario dopamina. El armario dopamina es una de las tendencias de moda más importantes de 2022, que no es otra cosa que la moda que aporta alegría, es decir, que libera la hormona de la felicidad, la dopamina.

Un estudio realizado por Hajo Adam y Adams Galinsky en 2012 ya demostró que la moda puede hacer feliz a la gente. Hasta aquí la teoría. Pero, ¿cómo es exactamente esta tendencia? La vestimenta dopamina se centra en conjuntos coloridos y llamativos. Al fin y al cabo, los colores nos ponen de buen humor y con vibraciones positivas en un abrir y cerrar de ojos, y a todos nos viene bien en estos momentos.

En las pasarelas de la semana de la moda primavera-verano 2022, ya vimos que el color sería el protagonista, pero no hace falta esperar hasta entonces para empezar a introducirlo en nuestros looks, ya que en invierno estas prendas son igual de bienvenidas. Por ejemplo, puedes darle vidilla a un look aburrido y gris con una bufanda azul petróleo, unos calcetines rojos y un abrigo Very Peri. Un poco de amarillo en el sombrero o incluso un toque de rosa en los zapatos... El color block puede ser de lo más elegante, y después de todo, si nuestra querida Emily In Paris puede llevarlo tan bien, ¿por qué no nosotras?

La moda más colorida para ponerte en modo primavera Ver 18 fotos

¿Cómo empezar con el armario dopamina cuando no estás acostumbrada a los looks coloridos?

Esta tendencia tiene una característica principal: la audacia, que la necesitarás para asumir las miradas que a veces puede atraer esta vestimenta. Pero la audacia es buena, es la afirmación de una personalidad, el primer paso para una buena autoestima. Para romper con tus hábitos anteriores y empezar a introducir el color, lo mejor es ir poco a poco. Puedes empezar introduciendo una pieza de color aquí y allá. ¿Un gorro, guantes, calcetines? A continuación, cuando te sientas segura con una, ir añadiendo dos piezas, luego tres, y terminar con un total look. Si no se te da muy bien mezclar y combinar colores, pero quieres adoptar esta tendencia, opta por looks monocromáticos. Un solo color de la cabeza a los pies, ¡y el éxito está asegurado!