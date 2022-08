Inicia tu armario cápsula de temporada con la camisa de Zara más especial

Si estás pensando en crear un armario cápsula la próxima temporada, esta camisa de Zara será la joya de la corona.

Cecilia Franco

Una buena colección de camisas es lo que bien podemos decir un buen fondo de armario. La versatilidad que ofrece esta prenda es indiscutible, sin embargo, nunca está de más tener entre todas ellas algún que otro diseño especial, que marque la diferencia y que, por sencilla que parezca, sus detalles sean reveladores.

Desde hace un tiempo llevas pensando en crear un armario cápsula. Estás cansada de tener cantidad de ropa sin alcanzar el uso que te gustaría. Termina la temporada y muchas de ellas ni siquiera han dado el salto. ¿Te ha pasado? A todas nos ha pasado. Y lo cierto es que no es rentable.

La temporada de verano está siendo un punto de inflexión en este sentido. Con el paso del tiempo, hemos aprendido que un buen armario no tiene relación con la cantidad, sino con la calidad. Prendas que son consideradas de calidad por la indiscutible versatilidad que tienen. Y es que para conseguir 'lookazos', no se necesitan cientos de prendas, más bien se necesitan prendas de fondo de armario que puedan ser incorporadas a cualquier look.

Las expertas en moda han demostrado a lo largo de todo el verano que, efectivamente, la clave del éxito está en un buen fondo de armario. ¿No sabes por dónde empezar con el cambio de armario? Pues es muy sencillo. Debes seleccionar bien las prendas, incluir propuestas básicas como diseños denim, camisas básicas y diseños minimalistas en tonos neutros. Pero también prendas atemporales con pequeños detalles que marquen la diferencia. Porque, evidentemente, un buen fondo de armario además de predominar por los básicos, también debe hacerlo por los detalles que harán reconvertir cualquier propuesta.

Zara lanza una edición limitada de vestidos, tops y faldas que es un sueño Ver 9 fotos

Pues bien, como nunca es tarde, te proponemos arrancar la nueva temporada con un nuevo armario, práctico, versátil y tan especial como lo es la camisa de Zara. ¿Quién dijo que los básicos son aburridos? El truco para crear un look básico rompedor de experta, tan solo necesita de básicos especiales como este de Zara.

Empieza a conformar tu armario con prendas así. Esta camisa de satén aunque a simple vista puede parecer una sencilla camisa blanca, lo cierto es que el contraste fluido y entallado con fruncidos, así como las tiras trenzadas en los laterales de la camisa, hacen de este diseño una opción perfecta para iniciarse en este concepto minimalista.

-Vuelve Zara Atelier, la colección del vestido que Marta Ortega llevó al desfile de Dior en Sevilla (y nos enamoró).

-La nueva colección de Zara 'The Studio by Anja Rubik' que necesitas conocer.

Así que, sí. Si estás pensando en crear la próxima temporada un armario rentable, basado en prendas de fondo de armario, no olvides incluir diseños con pequeños detalles que marquen la diferencia y que, a pesar de su sencillez, aporten al look todo lo que necesita.