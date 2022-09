El anillo de compromiso de Tamara Falcó ya es tendencia: ¿dónde encontrar anillos abiertos?

La marquesa de Griñón tras anunciar su boda y revelar todos los detalles de la pedida, ha convertido en tendencia los anillos abiertos y nosotras te ayudamos a encontrar el tuyo.

Irene Díaz

El amor está en el aire. Tamara Falcó está pasando por su mejor momento. Desde que anunció su noviazgo con Íñigo Onieva, Tamara Falcó no ha escondido sus sentimientos hacia él y no ha dudado en mostrar su amor y felicidad a través de las redes sociales. Viajes románticos, planes en pareja y por fin… ¡boda! Tal y como esperábamos, ha sido la propia Tamara Falcó la encargada de anunciar al mundo que se casa con el hombre de su vida. Una pedida de mano que ha compartido a través de Instagram en un post y que no tardó en convertirse en la noticia del día.

"Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Qué locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor... y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo. Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro.

Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero", exponía Tamara Falcó en uno de los post más especiales de su vida.

Los anillos abiertos, la tendencia que ha puesto de moda Tamara Falcó Ver 7 fotos

En él anunciaba el compromiso, al tiempo que mostraba su anillo de prometida. Un diseño de brillantes en forma de lágrima y con un detalle importante y a tener en cuenta: su abertura. ¿Qué ha sucedido? Pues que mostrar su anillo especial y desvelar algunos los detalles de la pedida ha logrado que en 24 horas el anillo abierto sea una de las joyas más buscadas y un 'must' de temporada.

Los anillos abiertos se han convertido en la tendencia que ha puesto de moda Tamara Falcó y en la joya más demandada del momento. Son elegantes y estilizan muchísimo la mano, por ello, en pocas horas ha revolucionado el mundo de la joyería. Así que si estás pensando en regalar un anillo o en autoregalarte una nueva joya, en los anillos abiertos encontrarás la última tendencia y en estas firmas los diseños que buscas.