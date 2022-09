Coincidiendo con el estreno de 'Blonde', repasamos los vestidos fascinantes con los que Ana de Armas ha deslumbrado desde que comenzó la promoción de la película de Marilyn Monroe.

Cristina Delfín

No es raro que Ana de Armas figure entre las mejor vestidas de las alfombras rojas internacionales pero posiblemente haya sido en las últimas semanas, justo antes del estreno de 'Blonde' —el biopic sobre Marilyn Monroe que protagoniza y que acaba de aterrizar, este miércoles, en Netflix— cuando más veces y de forma consecutiva nos ha enamorado con sus looks, que no solo han sido espectaculares o superacertados, sino que en muchos casos contenían guiños al personaje que encarna.

Sin duda el papel de Marilyn Monroe, por el que algunos auguran a Ana de Armas un Oscar (otros critican su dicción y acento), y que es un proyecto que tiene "grandes zapatos que llenar", como hizo notar el presidente de entretenimiento de ABG, propietaria del patrimonio de la protagonista de 'Con faldas y a lo loco', promete adquirir un peso especial en la carrera de la cubana-española ("Esta película me ha cambiado la vida", la confesado la interesada). Pero, además, fuera del plato, la actriz, que en el metraje es idéntica a Marilyn, ha experimentado fuera de la pantalla una bella metamorfosis que la aproxima a la musa que interpreta en la ficción, aquella 'Blonde Bombshell' ('Bomba Rubia', como era apodada Marilyn) sexy, glamourosa y, también, vulnerable.

De todos los estilismos impecables que ha paseado estos días Ana de Armas, estos son los que, además de rendir tributo a la diva de Hollywood, nos han hecho soñar.

MÁS MARILYN QUE NUNCA, en L.A.

Sin palabras. Así nos dejó Ana de Armas cuando llegó a mediados de septiembre a la premiere de 'Blonde' en Los Ángeles, una cita para la que sacó la artillería pesada. Como había hecho en varios actos anteriores, la actriz confió en Louis Vuitton y lució una vestido de lentejuelas metalizadas de la firma, de silueta ajustada y escote halter de infarto. Y que evocaba el look dorado que llevó la propia Marilyn en la fotos promocionales de 'Los caballeros las prefieren rubias'.

UN VESTIDO ICÓNICO, REVISADO

Para el Festival de Venecia, la cita donde el biopic de Marilyn recibió una de las ovaciones más largas del certamen (los aplausos se escucharon durante 14 minutos), Ana de Armas derrochó elegancia con otro look de Louis Vuitton, esta vez confeccionado en satén plisado a mano y con un escote en V que llegaba a la cintura, muy similar al del icónico vestido blanco que lució Marilyn Monroe en la película 'La tentación vive arriba'.

Con parte de la espalda al descubierto, y en color coral, el de Ana de Armas es un modelo que se desliza hasta el suelo. Por cierto, para acompañarlo eligió una melena peinada con la raya hacia un lado y unas sutiles ondas al agua que también recordaban a la musa).

EN BLANCO Y NEGRO

En el Festival de Cine de San Sebastián, Ana de Armas apostó por un look infalible en blanco y negro (blusa blanca con mangas ligeramente abullonadas, completamente abotonada) y pantalón de cintura alta en negro diseñado por Louis Vuitton que desprendía un claro sabor vintage. Un recogido messy, en lo alto del cráneo, y unos stilettos negros de piel vuelta trasladaban eficazmente a los años dorados de Marilyn.

