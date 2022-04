Estas son las americanas más especiales de Zara y Mango

Si esta primavera quieres lograr looks a capas diferentes y originales, no te puedes perder la nueva colección de americanas de nuestras tiendas 'low cost'.

Cecilia Franco

Los abrigos de plumas, los diseños de paño más clásicos o las gabardinas tienen los días contados. Aunque sabemos bien que sobre todo ahora en esta época de entretiempo no nos abandonarán por completo. Lo cierto es que las prendas de más abrigo conforme vaya avanzando la primavera, irán poco a poco encontrando sustitutos. Porque junto a los cárdigans o chalecos, las americanas se convertirán en nuestra nueva prenda de abrigo.

La transición que experimentamos durante el cambio de ropa es bastante complicada. No hay más que observar a nuestro alrededor para ver looks aún de completo invierno y looks que se acercan más a la temporada primavera-verano. Durante ese cambio, nuestro armario sufre una transformación que, generalmente, suele ser muy similar de un año para otro. De hecho, es que más allá de cualquier tendencia, las blazers vuelven y vuelven a nuestra vida para solucionar esa revolución de armario que todas tenemos en estos momentos.

Y es que las americanas son el claro ejemplo de prenda elegante y resolutiva. Es más, no podemos vivir una primavera sin ellas, porque se convierten en nuestro abrigo o prenda salvavidas de los días u horas más fresquitas.

En primavera, la blazer juega un papel fundamental. A las ocho de la mañana, cuando nos dirigimos a la oficina, es más que necesaria y horas más tarde una prenda ligera para llevar con nosotras por si refresca o si suben la temperatura del aire acondicionado. Es esa prenda que pese a que esté presente todo el año, en primavera alcanza su máximo esplendor por esos looks a capas que protagonizan nuestros días. Con un outfit básico y una blazer alcanzarás una propuesta 'working girl' excepcional, con un vestido y una blazer conseguirás una opción muy 'chic' y con un conjunto de deporte y una blazer lograrás un look de 'street style' 'sporty chic' sensacional.

Ahora bien, no cualquier blazer. Mango y Zara se han puesto manos a la obra para ofrecernos esta temporada una colección realmente especial que hará que nos enamoremos aún más de la versatilidad de esta prenda. Diseños de encaje, con detalles joya, 'cut out'... ¿Lista para descubrir las americanas más especiales del mundo 'low cost'? Se convertirán en tu nueva necesidad.