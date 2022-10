La 'influencer' ha elegido un favorecedor diseño satinado en jacquard de la firma Hoss Intropia como protagonista de su 'look'.

Sara Ullate

Con el cambio de estación resulta inevitable no añadir alguna que otra prenda nueva al armario. Las colecciones otoño/invierno 2022-23 acaban de ver la luz y nuestro espíritu 'fashionista' nos invita a pecar. Están las que aprovechan la ocasión para comprar looks para la oficina, desde una clásica 'blazer' a un perfecto traje de chaqueta; mujeres que no dudan en fichar diseños más especiales que puedan acompañarles a cualquier cita o evento de aquí a final de año, o quienes, como en el caso de Amelia Bono, prefieren elegir piezas versátiles que sean apuestas seguras tanto de día como de noche.

Para hacer frente a una nueva jornada por las calles de Madrid, la 'influencer' española ha confeccionado un perfecto 'outfit' de entretiempo protagonizado por un pantalón ancho en tejido de jacquard y tono amarillo mostaza de Hoss Intropia que ha llamado nuestra atención. Un diseño muy favorecedor que potencia la silueta de forma inmediata y que Amelia ha adaptado al día a día de la mano de una sencilla camiseta negra de Zara y 'sneakers', pero que cuenta con la personalidad suficiente para arrasar en looks de noche con resultados igual de efectivos. Y ahí está el motivo principal de nuestro 'flechazo': la versatilidad.

Se trata de un pantalón confeccionado en satén con delicada caída, cintura con presillas y bolsillos italianos, que forma parte de la nueva colección otoño/invierno de la casa española que veía la luz hace tan solo unos días (con Victoria Federica y María G. de Jaime como grandes protagonistas).

Hablamos del modelo Paige disponible en la web de Hoss Intropia por 99 euros. Además, desde la firma también cuentan con una americana a conjunto, mismo color, estampado y tejido, para quienes prefieran optar crear su propio traje de chaqueta.

Este tipo de pantalones fluidos son una buena solución para quienes estén aburridas de los vaqueros y quieran frescura en sus propuestas de otoño. Favorecen a todas las figuras, estilizan y alargan las piezas, además cuentan con un plus de elegancia y feminidad, algo que en muchas ocasiones demandamos a los clásicos jeans. Con ellos en el armario será difícil fracasar en tus próximas elecciones para pisar el asfalto. Y no lo decimos solo nosotras, también un referente como Amelia Bono.