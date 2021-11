Menudo descubrimiento el de Amelia Bono con esta chaqueta de pata de gallo multicolor

¿Creías que este icónico estampado solo podía ser en blanco y negro? Si es así estabas muy equivocada...

En el listado de prints clásicos que nunca pasan de moda figura en los primeros puestos el de pata de gallo. Ese cuyo nombre viene del inglés -en concreto del término houndstooth por aquello del parecido que tiene con los dientes de perro- y que está considerado uno de los más apreciados en los meses de otoño-invierno.

Su particularidad, más allá de su curioso dibujo dentado es que suele presentarse siempre en un contexto formal y en blanco y negro, pero esta asociación podríamos decir que se ha quedado completamente obsoleta después de ver el último look de Amelia Bono.

La influencer ha roto todos nuestros esquemas al aparecer en su perfil de Instagram con una chaqueta de corte tradicional en la que este atemporal estampado es el protagonista pero de una forma inusual ya que no es el binomio black&white el que predomina sino que son diversos tonos como el rosa, el verde, el amarillo, el rojo o el azul los que se combinan de manera sorprendente.

Pocas prendas pueden animar un estilismo como lo hace esta chaqueta multicolor que lleva el sello de Oliver, una tienda multimarca en la que se puede comprar a un precio de 44,95 euros y que la hija de José Bono y Ana Rodríguez ya ha confesado es una de las que ya se ha convertido en prenda favorita de su armario para esta temporada.

No nos extraña en absoluto que Amelia Bono sienta predilección por esta blazer cruzada teniendo en cuenta que, aprovechando su alegre uso de la paleta de colores, nos ha mostrado una manera de lucirla de un modo menos encorsetado a como estamos acostumbradas. Y es que no hay rastro de unos sobrios pantalones negros en su look y, como tampoco es una de las partes de un formal conjunto con falda midi, al ser una simple americana llena de vitalidad, la diseñadora ha querido que sean unos vaqueros, un jersey y unos botines de suela track los que la acompañen y ha sido el mejor de los aciertos.

Un bolso amarillo, uno de esos modelos por los que sale preguntar cuando una lo lleva puesto, ha sido el remate a un outfit relajado perfecto para cerrar la primera semana de noviembre.