Amelia Bono nos provoca una necesidad con esta cazadora efecto cuero

Este otoño tus looks se verán muy diferentes con las opciones efecto cuero de temporada.

Cecilia Franco

No podemos decir que ha arrancado la temporada hasta que la primera cazadora de efecto cuero pisa la calle. Estos diseños ya no son una tendencia, son mucho más que eso. Y es que estas prendas de abrigo tan cañeras ya tienen una personalidad innata y así nos lo ha hecho saber Amelia Bono.

Las cazadoras de cuero se han convertido en el auténtico reclamo de las expertas. En ellas han encontrado ese punto cañero que, en ocasiones, algún que otro look básico de fondo de armario necesita. Estas chaquetas de efecto cuero han sido versionadas en cientos de ocasiones y ha sido uno de los principales objetivos a la hora de lanzar novedades en nuestras tiendas 'low cost'.

Estas cazadoras que tanto nos recuerdan al estilo motero, ahora son mucho más. Son capaces de convertir un look en 'lookazo', tal y como lo están haciendo las faldas de cuero, y en aportar esa chispa que cualquier look de otoño en tonos neutros quiere transmitir. ¿Todavía sin cazadora de cuero? Cuando fiches el último look de Amelia Bono desearás ir corriendo a encontrar el diseño que mejor se adapte a tu estilo e incluso te atreverás hasta con las chaquetas 'motomami'.

Y es que un 'total look' negro y gris como el que nos propone la 'influencer' y como el que llevamos muchas de nosotras a veces, pide a gritos una pieza efecto cuero. El look en cuestión se compone de un vaquero gris de Zara, polo en tono negro y bolso y botas a juego. ¿Lo que más destaca? La cazadora de cuero. Este diseño con botones joya es la obsesión de todas, pero la mala noticia es que pertenece a Uterqüe. Aún así, podemos conseguir diseños similares en Zara que se adecuen a nuestro estilo y que tengan detalles que marquen la diferencia.

9 prendas de cuero que brillarán esta temporada Ver 9 fotos

-Amelia Bono triunfa con un perfecto look monocolor de Zara con pantalones 'comfy' y blazer.

-Con el conjunto de deporte de Amelia Bono desearás ponerte en forma.

Lo que está claro es que sin estas chaquetas los looks de otoño no serían lo mismo. Tan solo hace falta hacerse con una y descubrir todo lo que el efecto cuero puede aportar hasta al look más sencillo del mundo. Este otoño llena tus looks de estilo cañero con prendas de efecto cuero y déjate sorprender. Ahora estarás más que convencida que es la prenda que faltaba en nuestro fondo de armario de prendas de abrigo.