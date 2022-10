Amelia Bono ha visto que estas botas vaqueras de Zara pueden dar un juego increíble

Todo un fichaje con el que marcar la diferencia esta temporada en cualquier look.

Julia García

¿Creías que las únicas botas que merecían un hueco en tu armario eran unas arrugadas como las de Rosalía o unas cowboy como las que no paras de ver por Instagram? Pues no, entre las propuestas de las diferentes firmas para esta temporada hay muchas y muy variadas que son realmente apetecibles. Y no nos referimos solo a las que son tendencia, hay otras que, aunque no lo sean, lo tienen todo para ser unas grandes compañeras de los meses de otoño-invierno por el juego que prometen dar en nuestro día a día. Bueno, por eso y porque son capaces de ofrecer algo diferencial con su diseño.

El ejemplo más claro de a lo que nos referimos lo tienes en la última galería de fotos que Amelia Bono ha compartido con sus seguidores en la red. En ellas aparece con un par de botas vaqueras altas de tacón que ha entrado directo en nuestra wishlist según lo hemos visto.

Ideal para la época del año en la que nos encontramos, no hay ni un solo elemento del estilismo de Amelia Bono que no nos guste. La falda midi con estampado degradado de la firma española Masscob se lleva gran parte del protagonismo y no es para menos, pero también lo hace el jersey azul cielo de Zara –el mismo que hace unos días lució con una falda satinada a la que nos mostró como sacarla el máximo partido de día y de noche–, el collar dorado de Bonai y, por supuesto, las botas vaqueras.

Este calzado que lleva el sello de Zara tiene un diseño dosmilero muy reconocible gracias a que está acabado en punta, cuenta con un tacón medio de poco más de 8 centímetros y llega a la altura de la rodilla. Tiene además una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort y, al estar confeccionada en denim pero de un modo discreto nada rompedor, es realmente versátil a la hora de combinarla y, al mismo tiempo, tiene la capacidad de marcar la diferencia por salirse de la tónica general. El equilibrio perfecto.

99,95 euros es el precio de estas botas vaqueras a las que no les faltan motivos para haberse convertido desde ya en las favoritas de Amelia Bono.